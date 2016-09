Oana Roman a apărut în fața tuturor, complet nemachiată. Dacă până acum fanii au criticat-o că se fardează prea strident, ei bine, vedeta le-a făcut o surpriză și le-a arătat cum arată fără strop de fard. Oana arată total diferit, iar fanii au fost surprinși să observe că tenul ei este perfect.

Oana Roman a postat pe contul de socializare o poză în care apare fără pic de fard pe față, iar fanii au fost șocați. “Ai un ten de papuță”, „Ar trebui să faci asta mai des”, „Mai bine așa, decât cu mult fard”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.

Oana Roman a slăbit cu patru mese pe zi

După o serie de încercări la care a fost supusă pe plan personal, respectiv problemele de sănătate și neînțelegerile cu Marius Elisei, în viața Oanei Roman pare să se fi așternut armonia. Urmarea firească este evidentă asupra siluetei sale. “Nu am făcut nimic special, am mai slăbit într-adevăr, dar știi cum e, dacă nu te gândești și nu te agiți foarte tare, lucrurile se întâmplă până la urmă. Sunt mai echilibrată, mănânc puțin și des, de 3-4 ori pe zi. Fiind vară am mâncat fructe, salată, normal că se simte. Și pentru că sunt eu mai bine cu mine, mă ajută chestia asta foarte tare”, a declarat, pentru Libertatea, Oana Roman.