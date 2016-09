Oana Roman, despre cea mai penibilă experiență a ei: ”A râs tot orașul de mine”

Oana Roman este una dintre vedetele din România care își asumă felul de a fi, dar și felul cum arată. Ea susține că, deși nu i-a fost întotdeauna ușor, consideră că este o femeie liberă și împlinită.

Oana Roman este acum mama unei fetițe minunate și își amintește cu drag de felul cum mama ei a învățat-o trucuri de îngrijire personală.

”De la mama am învățat să mă demachiez mereu cu apă micelară, nu cu loțiune demachiantă. Apa hidratează și curăță în profunzime, spre deosebire de loțiune. În plus, tot de la mama am învățat să nu mă culc niciodată nedemachiată”, a povestit Oana Roman la Antena3.

Oana Roman nu se sfiește să vorbească despre experiențele ei penibile și are chiar puterea să se amuze acum pe seama lor.

”Îmi amintesc că acum câțiva ani, aici, în zona asta, era o singură terase, nu erau multe ca acum. Mai toată lumea din oraș era aici. Eu eram cu niște prieteni și vorbeam la telefon. Nu eram atentă și am căzut. Am căzut pur și simplu cu picioarele în sus. Toată lumea se uita la mine. Tot orașul râdea de mine. A fost penibil. Dar m-am ridicat și mi-am continuat convorbirea la telefon”, a povestit Oana Roman.