Oana Roman are din nou probleme după ce a anunțat că nu divorțează. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj care lasă loc de interpretări. Mulți dintre fanii acesteia au întrebat-o dacă are nemulțumiri în cuplu.

Oana Roman are din nou probleme, după ce recent a lămurit lucrurile în privința unui divorț de soțul ei. Vedeta nu a dat prea multe detalii, însă pare nemulțumită de felul în care decurg lucrurile în viața ei.

Oana Roman are din nou probleme și le-a împărtășit fanilor frământările ei

“Cred că mulţi dintre voi aţi simţit măcar o dată nevoia să faceţi o introspecţie a propriei vieţi. Să staţi în liniște să va gândiţi ce aţi greşit, ce nu aţi făcut îndeajuns, ce trebuie reparat şi care este drumul de urmat în continuare. Eu simt asta acum. Încerc să înţeleg de ce nu am reuşit unele lucruri pe care mi le-am propus, unde am greşit şi cum pot să-mi schimb viaţa că să mă simt cu adevărat împlinită. Am realizat că nu e de ajuns să fii corect, bun, cinstit, serios şi pregătit. Nu e de qjuns să iubeşti, să te dedici altora , să faci bine, să ajuţi şi să fii sprijin. Nu e de ajuns să-ţi faci treaba şi să fii super pregătit. Nu e de ajuns să-ţi iubeşti şi sprijini apropiaţii pentru că şi ei să te iubească . Ceva lipseşte. Încerc să înţeleg ce…..”, a scris Oana Roman pe Facebook.

Zilele trecute, Oana Roman a primit un inel superb de la soțul ei. Aceasta a postat imaginea cu bijuteria, pe contul de socializare și i-a declarat iuberea lui Marius Elisei.