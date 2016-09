Oana Roman a reușit din nou să atragă privirile celor din jur. Prezentă la premiera filmului „Sully: Miracolul de pe raul Hudson”, alături de sora ei, Catinca, fiica lui Petre Roman a făcut senzație într-o ținută lejeră ce i-a scos în evidență bustul generos.

Oana Roman și Catinca au fost prezente marți seara, 6 septembrie, la premiera filmului „Sully: Miracolul de pe raul Hudson”. Dacă sora ei Catinca a atras atenția cu nou look, Oana Roman a făcut senzație cu un decolteu adânc ce i-a pus în valoare bustul generos.

Oana Roman a slăbit cu patru mese pe zi

După o serie de încercări la care a fost supusă pe plan personal, respectiv problemele de sănătate și neînțelegerile cu Marius Elisei, în viața Oanei Roman pare să se fi așternut armonia. Urmarea firească este evidentă asupra siluetei sale. “Nu am făcut nimic special, am mai slăbit într-adevăr, dar știi cum e, dacă nu te gândești și nu te agiți foarte tare, lucrurile se întâmplă până la urmă. Sunt mai echilibrată, mănânc puțin și des, de 3-4 ori pe zi. Fiind vară am mâncat fructe, salată, normal că se simte. Și pentru că sunt eu mai bine cu mine, mă ajută chestia asta foarte tare”, a declarat, pentru Libertatea, Oana Roman. După schimbarea de look, Oana Roman va apela la extensii

Oana Roman, în scandal cu Iulia Albu

Recent, Iulia Albu a comentat foarte acid o ţinută purtată de Iulia Albu, la un eveniment monden. Ea nu s-a rezumat însă doar la vestimentaţie, ci a criticat şi ironizat-o pe fiica fostului premier şi pentru silueta ei, spunând în direct că aceasta mănâncă mult şi se „pretinde a fi o divă fără să facă ceva”. În plus, Iulia a criticat-o pe Oana şi pentru că şi-a luat copilul cu ea la respectivul eveniment. „Când nu eşti nici divă, nici nu activezi în viaţa publică cu nimic, dar vrei neapărat să apari. poţi să apari să faci orice. Să îţi iei şi copilul de mână să apari. Eu nu îmi expun copilul, e o chestie personală de-a mea. Nu cred că e cineva anorexic în această imagine. Oana Roman cu siguranţă nu mănâncă numai pâine, ci şi pateuţuri. Paste, pateuţuri… Tot respectul din lume pentru femeile care nu mănâncă ca Oana Roman”, a sunt comentariile făcute de Iulia care au scos-o din sărite pe Oana Roman.