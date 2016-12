Oana Roman a făcut un avort recent, iar în ultimile trei săptămâni a avut parte de o transformare incredibilă. Dovada stă în ultima apariție la un eveniment monden.

Fosta prezentatoare tv și-a pus fanii pe gânduri, după ce a făcut publică o fotografie în care apare mai slabă decât este în realitate. Cel mai probabil, hainele pe care a ales să le poarte au ajutat-o pe fiica lui Petre Roman să aibă o siluetă aproape perfectă.

Oana Roman a făcut un avort și s-a trasformat total

Fanii au reacționat imediat și au felicitat-o. „Ești superbă! Frumoasă! Bravo!”, „Ai mai slăbit? Așa pare”, „Bravo Oana”, sunt doar câteva dintre complimentele pe care le-a primit Oana Roman. Oana Roman a rămas din nou însărcinată, recent, însă vedeta a fost nevoită să facă avort, din cauza problemelor de sănătate. „După ce am avut-o pe Izabela am avut nişte probleme extrem de grave. Am avut câteva intervenţii, după. Am avut o intervenţie foarte dificilă, foarte grea, am fost la un pas de septicemie. Eu jumătate din abdomen nu mi-l simt. Dumnezeu a vrut ca eu să rămân însărcinată“, a mărturisit Oana Roman, în direct