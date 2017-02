Oana Roman a fost emoționată de ziua fiicei ei: ”Mi s-au umezit ochii”

Oana Roman a fost emoționată de ziua fiicei ei și nu s-a sfiit să-și arate sentimentele. Maria Isabela a împlinit 3 ani, așa că părinții ei i-au organizat o petrecere de poveste. Iar lacrimile de emoție nu au lipsit.

Petrecerea a fost una extrem de veselă, la care au fost invitate mai multe vedete alături de copiii lor, iar Oana Roman a fost emoționată de ziua fiicei ei. Fiica fostului premier Petre Roman a povestit prin ce stări a trecut.

”A mai avut o petrecere şi la grădiniţă. Mie mi s-au umezit ochii de dimineaţă, când s-a trezit, a spus: Mami, astăzi e ziua mea. Iar eu când i-am arătat ţinuta pentru petrecerea de la grădiniţă atunci i s-au umezit ei ochii”, a povestit Oana Roman, la Antena Stars.

Cum a slăbit Oana Roman: a renunțat complet la zahăr

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Oana Roman a mărturisit că a scos zahărul din alimentația ei de zi cu zi. Ea a ales să folosească un îndulcitor cu calorii zero. ”Eu am mai slăbit în ultima vreme pentru că mi-am făcut un regim de viață mai ordonat. Am descoperit un îndulcitor care e făcut în România și e și natural și are 0 calorii și 0 indice glicemic, ca o ciocolată caldă care nu are calorii deloc”, a explicat vedeta.

Oana Roman este o cunoscută vedetă din peisajul monden din țara noastră. Vedeta, fiica fostului premier al României, Petre Roman și a Mioarei Roman, este căsătorită cu Marius Elisei. Cei doi au împreună o fetiță, Maria Isabela.

De curând, Oana Roman a intrat într-o polemică cu fostul ei iubit, dansatorul Cornel Păsat, cel cu care a trăit o poveste de dragoste timp de șapte ani.