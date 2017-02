Oana Roman reacționează după 7 zile de proteste și transmite un mesaj dur pe contul de socializare. Vedeta ține să precizeze că nu face politică, însă este convinsă că sunt mulți care nu știu ce se întâmplă de fapt zilele acestea în România.

Oana Roman reacționează după 7 zile de protesteîn Capitală și în alte orașe din țară. Vedeta și-a spus părerea cu privire la ceea ce se întâmplă zilele acestea, pe plan politic.

“Nu am înțeles niciodată de ce unii oameni sunt pur și simplu răi. De ce simt nevoia de a jigni, de a înjura, de a scuipa venin doar pentru că nu ești de acord cu ei, sau pentru că nu ești așa cum cred ei că ar trebui să fi. În România vorbim probabil de o lipsa a culturii democratice, într- o țară , încă, profund în urmă la capitolul civilizație. La nivel rural și preurban există zeci de mii de case și familii care nu au conditii minime de confort -apa curenta si electricitate. În sec XXI , mulți trăiesc, din păcate, ca in Evul Mediu..Apoi lipsa unui sistem de învățământ echitabil, face ca un numar impresionant de oameni , să nu știe să scrie și să vorbească, mulți sunt analfabeți și semianalfabeți, nu au citit niciodată vreo carte, nu au habar nimic despre tara si lumea în care trăiesc. Nu e vina lor. Multe generații au crescut intr un sistem opresiv și criminal care le tăia orice legătură cu lumea. Dar vorbim și despre mentalități instalate aici de multe secole. Corupția, hotia, lenea, lipsa de bun simț, pilele, lipsa meritoctatiei, există pe pamânturile astea dintotdeauna..Daca citim texte scrise în sec XIX sau început de sec XX, vedem că suntem tot acolo, ca mentalitatile sunt aceleasi și că nu întâmplător, personajul principal al primului roman românesc, era Dinu Păturica. Ne vor mai trebui probabil multi zeci de ani sa evoluam acolo unde sunt cei către care aspiram. Exista insa, un simt al solidaritatii care se aprinde din cand in când. S-a văzut asta la răscoale, la revoluția din 1848, sau in 1989. Se vede și zilele astea. Eu nu fac politica. Nu am făcut niciodata..Uneori ne solidarizam exemplar, doar ca eu nu cred ca exista azi in Romania vreo zona polită în care să putem avea încredere..! Poate sunt câțiva oameni care merita, dar nu formațiuni politice. De nici o parte. Poate ca lustrația care nu s -a făcut după 1989, ar trebui facută acum. Nu pentru un partid sau altul, caci sunt hoți și corupți de ambele părți. Nu putem sa împărțim tara in doua. Nu cred în buni și rai, ci doar in cei care își fac bine treaba sau nu, indiferent de ce parte se află”, a scris Oana Roman pe contul de socializare.

Proteste Bucuresti, 6 februarie. Peste 20.000 de oameni s-au adunat, luni, în Piața Victoriei din Capitală, în fața Guvernului. La Alba Iulia, Sebeş şi Blaj, peste 500 de oameni au cerut, în stradă, demisia Guvernului condus de Sorin Grindeanu, informează News.ro. Cel mai mare protest a avut loc la Alba Iulia, unde aproape 400 de oameni au participat la un „marș al luminilor” în care unii dintre manifestanți au purtat lanterne, lasere și alte obiecte de iluminat.