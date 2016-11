Oana Roman s-a îmbolnăvit. „Nu m-am dat jos din pat”

Oana Roman s-a îmbolnăvit. Vedeta a fost nevoită să stea în casă, din cauza unei răceli puternice. Mai mult, aceasta recunoaște că nu s-a mai putut da jos din pat, pentru că i-a foat foarte rău.

Oana Roman s-a îmbolnăvit și le-a mărturisit fanilor cu ce se tratează. Fiica lui Petre Roman a declarat că a primit sute de mesaje din partea prietenilor virtuali, care îi cereau dieta care a ajutat-o să slăbească.

Oana Roman s-a îmbolnăvit și a stat imobilizată la pat

“Am primit sute de mesaje cu întrebarea: ce dieta am ținut. Nu am ținut nici o dietă, doar mi -am schimbat modul de viață și m-am folosit de mici trucuri. Unul din ele este faptul ca am eliminat zahărul pentru că am descoperit un indulcitor suta la suta natural si românesc. Are 0 calorii si 0 la suta indice glicemic..este deci bun și pentru diabetici. Se poate folosi și pentru a face prăjituri de tot felul. De 2 zile sunt răcita și mă tratez cu vitaminele produse și beau ciocolată caldă. Nu m -am dat jos din pat de 2 zile sper că până mâine să fiu mai bine. “, a scris Oana Roman pe contul de Facebook.