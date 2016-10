Oana Roman s-a încălțat cu cei mai haioși bocanci. Fanii au rămas mască

Oana Roman s-a încălțat cu cei mai haioși bocanci. Vedeta a postat pe contul de socializare, o imagine în care le arată fanilor ce cadou a primit de la prietena ei bună. Prietenii virtuali s-au amuzat copios pe seama încălțărilor, mulți dintre ei declarând că își doresc așa o pereche.

Oana Roman s-a încălțat cu cei mai haioși bocanci cu blăniță, iar fanii i-au admirat încălțările de toamnă. De altfel, nu este prima dată când fosta prezentatoare tv se încalță cu ceva care atrage atenția tuturor. „Vreau și eu”, „Ce interesanți sunt”, a fost părerea admiratorilor.

Oana Roman s-a încălțat cu cei mai haioși bocanci. „Am primit și un cadou”

„Azi am muncit , dar m -am și răsfățat! Am fost la magazin la Pitești, și am trecut și pe la prietena mea de unde mi -am cumpărat o rochie superbă brodată manual. Mi- am luat și niște ghivece superbe. Am primit și un cadou minunat , niște bocancei cu blană. Am plecat spre București să stăm diseara în familie”, a scris Oana pe contul de socializare.

Oana se simte bine în pielea ei, deși a primit multe critici. Recent, vedeta și-a schimbat look-ul. “Nu m-am consulat cu nimeni, este culoarea pe care mi-am dorit-o. Părul nu s-a stricat. Probabil că la toamnă sau la anul o să mi-o schimb, dar eu sunt foarte încântată de culoarea asta și din toamnă vreau să îmi pun și extensii, ca să am părul mai lung așa cum mi l-am dorit. Lui Marius i-a plăcut, deci nu a comentat sau dacă nu i-a plăcut, nu mi-a zis”, a spus ea.