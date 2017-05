Oana Roman și soțul ei sunt mai fericiți ca niciodată. Vedeta a anunțat în direct la tv, că Marius Elisei și-a găsit în sfârșit un loc de muncă.

Oana Roman și soțul ei sunt mai fericiți ca niciodată. Abia întorși din vacanța petrecută în Turcia, cei doi au dat vestea cea mare. „Marius s-a angajat. Da, şi-a găsit un loc de muncă. Va face cinste la primul salariu”, a spus Oana Roman la Antena Stars.

Oana Roman și soțul ei și-au împlinit visul

Oana Roman a povestit cum s-a relaxat în vacanță. „Am fost într-un resort în Antalya. A fost pentru prima dată când am stat mai mult timp. Eu nu sunt fan, dar pentru Izabela a fost perfect pentru că aveau piscine speciale. Seara aveau spectacol pentru copii. Nu se prea înţelegea cu ei în nicio limbă. A fost prima dată când am plecat toţi trei în străinătate cu avionul. Nu a plâns deloc în avion, a fost foarte cuminte. (…) Nu am luat niciun gram în Turcia pentru că am mâncat foarte mult. Eu nu sunt fan să mergi să îţi iei mâncare de pe platouri. Bunica m-a învăţat că mâncarea trebuie să fie puţin şi de calitate”, a spus Oana Roman.