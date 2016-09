Oana Roman i-a comandat fetiței ei o lenjerie de pat, de pe un site cunoscut, însă, atunci când i-a venit coletul, a avut parte de cea mai neplăcută surpriză. Deși în descrierea produsului era precizat că lenjeria este din bumbac 100%, realitatea era alta. Oana Roman a luat măsuri și a postat pe contul de socializare un mesaj prin care își atenționează prietenii virtuali.

Vedeta anunță că a comandat o lenjerie de pat și că produsul primit nu avea nicio legătură cu cel pe care-l comandase. Oana Roman a făcut plângere la Protecția Consumatorului.

”Atenție! Nu cumpărați! Este o mare țeapă. eu mi-am luat țeapă. După cum se vede în poză , scrie clar 100% bumbac. Ei, bine, am comandat pentru isabela și am primit lenjerie din polyester. Nici urmă de bumbac. Am făcut sesizare la Protecția Consumatorului pentru reclamă mincinoasă. Și nu mă las până nu îi fac să plătească pentru minciună și pentru că înșeală clienții!”, este mesajul postat de Oana Roman pe o rețea de socializare.

Oana Roman a slăbit cu patru mese pe zi

După o serie de încercări la care a fost supusă pe plan personal, respectiv problemele de sănătate și neînțelegerile cu Marius Elisei, în viața Oanei Roman pare să se fi așternut armonia. Urmarea firească este evidentă asupra siluetei sale. “Nu am făcut nimic special, am mai slăbit într-adevăr, dar știi cum e, dacă nu te gândești și nu te agiți foarte tare, lucrurile se întâmplă până la urmă. Sunt mai echilibrată, mănânc puțin și des, de 3-4 ori pe zi. Fiind vară am mâncat fructe, salată, normal că se simte. Și pentru că sunt eu mai bine cu mine, mă ajută chestia asta foarte tare”, a declarat, pentru Libertatea, Oana Roman. După schimbarea de look, Oana Roman va apela la extensii