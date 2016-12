Oana Zăvoranu, mai fericită ca niciodată. „Sunt mamă de băieți”

Oana Zăvoranu, mai fericită ca niciodată, de când viața ei s-a schimbat total. Care un soț care o iubește și trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Vedeta a mărturisit sincer, că nu este pregătită să devină mamă, însă a recunoscut că are doi băieți, aceasta referindu-se la pisicile ei.

Oana Zăvoranu, mai fericită ca niciodată, alături de Alex. S-au pregătit pentru Crăciun și așteaptă cu nerăbdare invitații. Oana a vorbit și despre momentul în care va deveni mamă.

Oana Zăvoranu, mai fericită ca niciodată, de când iubește și este iubită

„Un copil trebuie să-l educi. Şi eu mă simt… adică de ce să fac un lucru cu care eu nu sunt confortabilă, nu-l simt… Îţi dai seama cum ar trage copilul de toate astea aşa? Eu am fost un copil extrem de rău. Pot sa spun că sunt mamă de băieţi. Am trei băieţi,” a declarat Oana pentru Antena Stars. Pentru anul care vine, Oana are planuri mari. „Eu mănânc foarte mult, am arderile puternice. Acum vreau să mai slăbesc vreo 4 kile. Vreau să-mi pun sâni mai mici. Vreau să fiu mai plată,” a mai declarat Oana Zăvoranu.

Casa Oanei Zăvoranu e gata pentru Crăciun. Vedeta a împodobit-o cu 100.000 de beculețe, iar locuința arată așa cum și-a dorit. După ce bruneta a blocat zilele trecute strada, cu utilajele venite să ajute la punerea instalației, astăzi rezultatul este spectaculos.