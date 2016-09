Mai este foarte puțin până ce Octavia Geamănu va deveni mamă pentru prima oară. Pentru că timpul trece iar marele moment va veni, Octavia Geamanu și-a alocat în weekend câteva ore pentru a face shopping pentru copilul său, Andrei, ce va veni pe lume peste doar două luni.

Prezentatoarea Observatorului Special de la Antena 1 a sosit la târgul pentru copii și viitoare mămici, de la Romexpo, pentru a analiza toate ofertele de pe piață și, în final, a decis sa achiziționeze un carucior 2 in 1, ce se poate transforma și în landou.

Octavia Geamănu a ales un model în nuanțe de negru și gri, mult mai ușor de întreținut

Octavia a colindat apoi culoarele pavilionului central Romexpo pentru a găsi noi produse și servicii pentru cel mic si pentru perioada sarcinii, mai ales că multe dintre acestea aveau mari discounturi: scaune auto pentru copii, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pentru bebeluși, produse alimentare specifice, jocuri și jucării, articole pentru sănătatea și creșterea copiilor, precum și servicii medicale destinate gravidelor, bănci de celule stem, centre de pregătire pentru naștere și post naștere.

Vedeta a avut probleme cu sarcina

Tatăl copilului este Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, cu care s-a căsătorit anul trecut. Cei doi vor avea un băiețel. Din păcate însă, Octavia a avut probleme cu sarcina și mărturisește că a parcurs o perioadă destul de dificilă. “A trebuit să urmez un tratament mai complicat. Abia aștept să vină în noiembrie, vreau luna asta. Mi-aș fi dorit să rămân activa, dar am avut probleme complicate. E o problema pe care o au 80% din gravide. Din fericire, s-a descoperit la timp și se tratează acum. Am descoperit că am trombofilie și tratamentul este complicat. Am stat o lună și jumatate la pat ca să fiu sigură că e totul ok. Acum sunt bine. M-am rugat la Dumnezeu și nu m-a lasat la greu”, a declarat Octavia la Antena 1, în urmă cu ceva timp.