Otniela de la Supraviețuitorul spune adevărul despre ce s-a întâmplat în Filipine, la doar câteva zile de la marea finală de la București.Finalista a scris pe contul de socializare un mesaj, în care le spune tuturor ce a însemnat această experiență pentru ea.

Otniela de la „Supraviețuitorul” a ajuns în marea finală alături de Iulian și Lucian, însă nu a câștigat marele premiu. Cu toate astea, tânăra a dezvăluit lucruri care s-au întâmplat departe de România și la care nimeni nu s-a gândit.

Otniela de la „Supraviețuitorul” a fost una dintre cele mai simpatice concurente

„Încerc de câteva zile să-mi adun gândurile ca sa scriu câte ceva din ce-a însemnat experiența ‘Supravietuitorul’ pentru mine și de fiecare dată, când cred că știu tot ce s-a întâmplat, îmi vine în minte o nouă amintire, un nou detaliu. ‘Am fost pe o insula in Filipine și am supraviețuit’. Prea putin ca sa descriu intr-un mod care să-i facă cinste acestei aventuri. Acum 6 luni, am plecat de acasă, cu o grămadă de idei, iluzii și speranțe despre ce-o să găsesc acolo, cu cine o sa ma întâlnesc, ce o sa fac. E inutil să spun ca foarte putine lucruri au fost asa cum mi le-am imaginat. Unele au fost mai bune, altele au fost experiențe de învățat. Acum, în aceste clipe, mi se amesteca în simțuri multe culori, mirosuri și gusturi pentru ca Filipine este tocmai asta. O experiență a simțurilor. În prima zi când am ajuns în Filipine, am luat cina la un restaurant cu specific din Manila și am mâncat cea mai minunata prajitura cu mango. A fost ultima masa normala inaintea celor 44 de zile pe insula si de multe ori , in bezna noptii, m-am agatat de amintirea acelui gust ca sa ma simt din nou…acasa. (…)

Chiar dacă nu am câștigat premiul cel mare, eu ma consider o câștigătoare. Am prieteni noi, am primit atât de multă iubire din partea unor oameni pe care nu-i cunosc și cărora le sunt recunoscatoare ca și-au luat o bucațică din timpul lor sa-mi lase un mesaj sau o felicitare. Chiar și critică a fost pentru mine importanta. Sunt copleșita de miile de mesaje pe care le-am primit și cărora as vrea sa le pot raspunde personal. Au fost 6 luni magice din viața mea, as vrea sa pastrez cat mai mult in mine toata emotia pe care am simtit-o”, a scris Otniela pe contul de socializare.

Lucian-Zapp a câștigat Supraviețuitorul 2016.

Lucian este unicul supraviețuitorul și a pus mâna pe marele premiu, în valoare de 100.000 de euro. Zapp a obținut patru voturi de la juriu, Iulian a câștigat două voturi, în timp ce Otniela a reușit să convingă un singur jurat că merită marele premiu.