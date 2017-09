Ozana Barabancea, de nerecunoscut după ce a slăbit foarte mult. Vedeta a dat jos peste 20 de kilograme după ce și-a micșorat stomacul, iar acum parte o altă persoană.

Recent, jurata de la „Te cunosc de undeva!” a acceptat să vorbească despre schimbările majore din viața ei și despre felul cum a slăbit aproape 20 de kilograme.

Ozana Barabancea, de nerecunoscut după ce a slăbit aproape 20 de kilograme

Ozana a postat pe contul de socializare mai multe imagini în care apare îmbrăcată în rochiile creație proprie, iar transformarea este evidentă. Mai mult, vedeta Antena 1 și-a schimbat și look-ul. „Nu-mi vine să cred cum arăți”, „A slăbit așa mult”, „Îmi place rochia”, au comentat fanii.

Artista recunoaște că înainte de operație avea un stil de viață dezordonat, era foarte ocupată, mereu pe fugă și mânca de multe ori compulsiv. Din aceste motive singura dietă pe care a ținut-o și a dat și rezultate a eșuat drastic în momentul în care a revenit la stilul de viață de dinainte.

”O singură dată am urmat o dietă. Am slăbit 45 de kilograme cu o dietă bazată pe proteine, foarte strictă. În momentul în care am ieșit din standardul ala am început să o iau la deal. Am luat enorm, peste 50 de kilograme”, a mărturisit Ozana Barabancea la Antena Stars.