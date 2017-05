Părinții Loredanei Groza au sărbătorit Nunta de Aur, pe 7 mai, iar cu această ocazie, artista a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, alături de care a atașat și o imagine în care apare împreună cu aceștia.

Părinții Loredanei Groza sunt împreună de peste 50 de ani

„Astăzi 7 mai, se împlinesc 50 de ani de la nunta părinţilor mei!!!! ?❤️ Nunta de aur, the golden wedding!!!! Vă iubesc!!! Aştept sutaaaaaaa!!️~Lori #lori #loredana #foreverlove #myparents#50yearsofmarriage”,a scris Loredana Groza pe pagina sa de Instagram. Loredana Groza este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Are o familie frumoasă și o fată cu care are o relație specială.