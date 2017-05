Patricia de la Amadeus a urcat 20 km pe munți prin zăpadă și ceață. Vedeta este pasionată de sporturi extreme și de drumeții montane, astfel că nu spune nu provocărilor de a-și depăși limitele fizice și fricile. Frumoasa brunetă a avut parte zilele trecute de o experiență pe care nu o va uita prea curând.

Patricia de la Amadeus și-a propus să urce pe munte până la Vârful Păpușa, situat la 2393 de metri altitudine, însă, pentru a atinge acest scop, a trebuit să înfrunte vremea rea. A urcat astfel 20 de kilometri, preț de șapte ore, prin ceață și, pe alocuri, prin zăpadă, însă efortul a meritat din plin, după cum singură declară.

Patricia de la Amadeus, experiențe în vârful muntelui

Peisajele pe care a avut ocazia să le descopere au fost cu adevărat spectaculoase, iar aerul rece și proaspăt pe care l-a respirat i-a dat și mai multă putere, la fiecare pas făcut. „A fost o alegere spontană… Am decis cu o noapte înainte că vreau să urc pe munți, dar nu escaladând, ci, de aceasta dată, într-o drumeție.

Am plecat dis-de-dimineață către județul Arges, spre munții Retezat. Scopul meu era să ajung până pe Vârful Păpușa (2393m), dar vremea nu îmi inspira prea multă siguranță. Cu toate acestea, mi-am pregătit temeinic rucsacul pentru orice situație și am pornit la drum cu zâmbetul pe buze. Drumul a fost o adevărata aventură și plin de contraste. Am plecat pe ritmuri lăutărești și cu mirosul de friptură în nări, am străbătut un drum destul de anevoios datorită ceții și umidității prin pădure, apoi am ieșit la poalele Păpușii unde am dat de petice derutante de zăpadă înconjurate de brândușe. La un moment dat am pierdut marcajul drumului din cauza ceței dense, dar, cu răbdare, am izbândit.

Drumul de întoarcere parcă se petrecea într-un alt tablou… De această dată totul era vizibil și cât se poate de spectaculos: nori, păsări, turme de oi, flori, zăpadă, munți, văi… M-am bucurat precum un copil de fiecare peisaj în parte și am profitat de toată energia pe care am avut-o în acea zi. Am parcurs 20 km în mai puțin de 7 ore, cu pauză de gustare cu tot, apoi am înlocuit strechingul cu 2 ore de înot și saună la bazinul olimpic din oraș”, povestește Patricia.