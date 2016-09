Pune-i oricărui actor român în braţe biletul de avion către America şi promisiunea că va fi următorul De Niro şi-l vei vedea instantaneu la aeroport! Oricărui actor, mai puţin lui Paul Ipate. “Fermierul anului”, aterizat acum într-o nouă postură tot la PRO TV, cea de căpitan de echipă la “Jocuri de celebritate”, ne-a mărturisit că a refuzat oferta de a se muta şi juca la Hollywood. Mai bine, zicem noi. Aşa, ne-a rămas un talent în ţară.

Libertatea: Cu “Jocuri de celebritate” eşti la a doua experienţă pe micul ecran, după “Ferma vedetelor”. Te vezi angrenat pe termen lung în televiziune?

Paul Ipate: Nu mi-am propus să fiu în televiziune, dar “Jocuri de celebritate” este o emisiune curată, de divertisment, plină de spontaneitate şi mi-a fost greu să refuz. Aşa că invit toţi cititorii să se distreze alături de noi, în fiecare miercuri şi joi, de la ora 22.30, pe PRO TV. O să avem multe surprize şi o să râdem muuuult!

Care sunt cele mai amuzante întâmplări prin care ai trecut cu prietenii şi colegii tăi de la “Jocuri de celebritate”, Bobonete şi Octavian Strunilă?

Amândoi sunt foarte ha­ioşi, spontani, au glume “fără număr” în buzunar, e foarte greu să-i prinzi pe picior greşit, dar sunt, mai ales, profesionişti. Pe platou s-au întâmplat nenumărate lucruri haioase. Însă una ţinută minte de toată lumea a fost la o probă unde avem un bol cu bileţele, pe un blat de lemn, care trebuie să alunece de la un concurent la altul. Adela Popescu era atât de prinsă de joc încât a uitat să împingă de blat şi a aruncat bolul cu tot cu bileţele. S-a oprit tot, s-a râs mult şi am reluat.

Ai apărut într-o poză cu Bo-bonete şi Costi Diţă şi imediat s-a speculat că aterizezi în “Las Fierbinţi”… Ţi-ar plăcea?

Am avut în “Las Fierbinţi” două roluri episodice. Mi-ar plăcea să joc, dar acum, fiind la sezonul 10, toate personajele sunt deja stabilite şi conturate.

Urmăreşti serialul? Ai pre­fe­raţi?

Mă uit foarte rar, din cauza programului. Toate personajele îmi sunt dragi, pentru că majoritatea actorilor îmi sunt prieteni, amici, colegi şi toţi au făcut o treabă excelentă, dar Celentano mi-e cel mai drag.

Cât de departe sau de aproape e viaţa ta actuală de linia pe care ţi-ai dorit s-o aşezi?

Totul e foarte bine, dar întotdeauna e loc de mai bine.

Unde crezi că erai, dacă nu te propulsa contractul cu compania de telefonie mobilă?

Habar n-am. E inutil să mă gândesc la trecut, oricum. Aşa că mă bucur de prezent.

Spuneai, la un moment dat, că nu teatrul, ci o carieră militară a fost prima opţiu­ne, la 18 ani. Cum îţi imaginai că va fi, ca-n filmele americane?

Da. Fix ca-n filmele americane îmi imaginam că o să fie! Dar am dat la teatru şi a fost mai bine. Acum e ca-n filmele ro­mâneşti.

Te-ai surprins vreodată vi­sând să pleci la export, te-a furat mirajul Hollywoodului?

Nu m-a furat mirajul Hollywoodului. Mi s-a propus şi am refuzat. Eu vreau să muncesc în ţara mea. Una e să colaborezi cu străi­nătăţile şi alta e să pleci definitiv.

Tenis mai joci? Spuneai că-ţi place mult acest sport…

Nu mai am voie să joc, din cauza coloanei, dar când am timp, mă mai uit la meciuri.

Jojo îl face tătic pe Paul Ipate!

La fel de discret cum s-au cuplat şi cum îşi trăiesc povestea de dragoste, Paul şi iubita lui, Jojo, pe numele său real Cătălina Grama, au plănuit să-şi mărească “efectivul”. Iar în iulie, au dat vestea cea mare pe Facebook: urmează să devină părinţii unei fetiţe, pe care mămica ei o alintă “zânuţa”. Jojo mai are un copil de 5 ani, din căsătoria anterioară, Achim, o bomboană de băiat, cu care Paul se înţelege excelent.