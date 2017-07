Pelerinaj la mormânt, la 7 ani de la moartea Mădălinei Manole. ”Sunt 7 ani de dor, de tristețe…”

Admiratorii Mădălinei Manole au mers și anul acesta la mormântul artistei pentru a aprinde o lumânare. La 7 ani de la moartea artistei, unii încă nu par împăcați cu gândul că ”Fata cu părul de foc” nu mai este.

7 ANI DE CONTROVERSE:

Primul care apare la cimitir, din 2010 încoace, în preajma comemorării, este Daniel Gheorghe, fanul numărul 1 al Mădălinei şi bun prieten cu cântăreaţa. An de an, el vine tocmai din Medgidia, unde locuieşte, şi depune la mormânt un tablou – mai exact o poză mare cu chipul vedetei, înrămată -, care… dispare după câteva zile. Nu are idee cine îl ia şi de ce. Speră doar ca persoana respectivă să nu-l arunce.

”Am venit special din Medgidia la mormântul Mădălinei ca să mă reculeg și să aduc un tablou. Sunt 7 ani de la moartea sa pe 14 iulie, dar, așa cum este datina, se vine cu o săptămână înainte. E o zi grea, sunt 7 ani de dor de Mădălina, de tristețe… Nu pot să îmi închipui nici acum, nici nu vreau să mai aud de luna iulie, în viața mea este cea mai tristă lună pentru că marchează totodată și nașterea și dispariția sa”, a mărturisti Daniel.

Mădălina Manole, comemorată la 7 ani de la moartea ei

”Am fost și la înmormântarea doamnei Eugenia Manole… A fost un părinte care timp de 7 ani a luptat să își vadă nepotul”, a spus Daniel

Mama Mădălinei Manole a murit înainte să-și îndeplinească o mare dorință, aceea ca în luna iulie a acestui an, să facă parastasul de șapte an al interpretei care s-a stins din viață în vara anului 2010.

Daniel Gheorghe, cel mai înfocat fan al Mădălinei Manole, i-a scris regretatei artistei o scrisoare pe care a depus-o mormântul ei. Citește aici întreaga scrisoare

S-a sinucis cu Furadan în ziua în care împlinea 43 de ani

Mădălina Manole, pe numele real Anca Magdalena Mircea, s-a născut pe 14 iulie 1967 în judeţul Prahova şi a murit la Otopeni, pe 14 iulie 2010, ziua în care ar fi împlinit 43 de ani, după ce a băut un pesticid foarte toxic, Furadan.

Supranumită „Fata cu părul de foc”, Mădălina a făcut parte din Cenaclul Flacăra, colaborând cu mai mulţi artişti ai anilor ’80. În 1988 a câştigat o menţiune la Festivalul de Muzică de la Mamaia, cu piesa „Un om sentimental”, iar începând cu 1990, melodiile ei s-au bucurat de succesul publicului, printre cele mai cunoscute piese regăsindu-se „Ei şi Ce”, „Te-am văzut mi-ai plăcut”, „Fata dragă”, „Vreau să te uit”, „A fost iubire”, „Tu n-ai avut curaj”, la care a lucrat alături de compozitorul Şerban Georgescu, care în 1994 avea să-i devină primul soţ.

În 2003, solista a divorţat, acuzându-şi soţul că a înşelat-o. În iunie 2009 Mădălina Manole a născut un băieţel, iar câteva luni mai târziu s-a căsătorit cu iubitul ei şi tatăl copilului, Petru Mircea. În februarie 2010 „Fata cu părul de foc” a lansat un nou album, intitulat „0 9 Mădălina Manole”.

Mădălina Manole s-a sinucis pentru că nu mai era star!

Ancheta în cazul morţii Mădălinei Manole a luat sfârşit odată cu analizarea unei ultime probe din acest dosar. Biletul de adio al “fetei cu părul de foc” a fost interpretat de specialişti în grafologie, care au găsit o posibilă explicaţie a gestului sinucigaş al artistei: Mădălina şi-a pus capăt zilelor chinuită de gândul că nu mai avea pe scenă strălucirea de altădată.

Scrisul Mădălinei, aşternut pe biletul de adio, a descifrat, în opinia specialiştilor, după doi ani de la sinucidea sa, motivele care au copleşit-o şi, mai apoi, au împins-o pe drumul fără de întoarcere. Studiind înţelesul vorbelor, dar şi felul în care ele au fost rânduite pe coala de hârtie, experţii grafologi au conturat personalitatea celei care a fost Mădălina Manole. Apusul carierei muzicale, la care artista credea că a ajuns, a fost unul dintre motivele sinuciderii. “Pentru subiect nu există decât două poziţii în viaţă. Ori rămâne acea valoare artistică la nivelul aşteptărilor şi la nivelul la care s-a obişnuit, (…) ori nu”, se arată în raportul anexat la dosar.

Ce a scris Mădălina în biletul de adio:

„Mi-a dăruit Dumnezeu – cel mai frumos şi curat suflet din lume, Puiu al meu, – cel mai mare şi minunat dar, copilaşul nostru, – cei mai buni şi sacrificaţi părinţi din lume, – frate drag, nepoţi dragi, rude, prieteni, atâta lume cu suflet curat în jurul meu! Nu le merit, nu ştiu ce să fac cu ele, cum să am grijă de ele, cum să le fiu de folos!!! Sunt o neputincioasă, o nevrednică, o complexată, am un milion de defecte şi astea mă fac să gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viaţa mea! Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea doar eu voi toţi mă iubiţi şi mi-aţi arătat lucrul acesta mereu, tot timpul! Şi totuşi eu gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viaţa! Aşa gândesc eu, aşa trebuie!!! Cum să închei rândurile astea??? Cum??? Sunt de neiertat, mă gândesc la voi toţi dar şi la ce să fac să nu mai fiu! Pui mic să rămână o perioadă la Botoşani, cu mama şi tata! Poate mă va ierta, mai târziu! Când va fi mare. Puicu meu – ai grijă de tot, atât cât poţi! Nu uita de banii de la BRD!!! În cont euro!!! Şi ai mei scumpi să mă ierte, atât pot să gândesc, am ajuns aici numai din vina mea! Şi să-l iubească mult pe Puiu, rămâne sufletul meu ptr. Tot ce a făcut pentru mine, ptr. Sufletul lui! Nu mă judecaţi, nu vă judecaţi dragii mei părinţi şi frate, mergeţi înainte de dragul copilului nostru şi de dragul lui Mihăiţă vă implor !!! Vinde tot ce se poate vinde, casa, orice, teren, dar vreau să rămână bani ptr. Pui pic (şcoli) şi … pentru Mihăiţă, Marian, Mihaela”

FOTO&VIDEO: Adrian Manolache