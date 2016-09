Pepe este un tată și un soț fericit și împlinit. Artistul se bucură din plin de timpul petrecut alături de cele două fetițe pe care le are cu Raluca. În acest weekend, realizatorul tv a avut parte de o surpriză de proporții din partea Mariei, fata cea mare.

Micuța Maria a pictat o inima roșie pe o coală albă de hârtie, pe care i-a oferit-o în dar lui Pepe. Gestul l-a emoționat teribil pe interpret și a făcut imaginea publică pe contul de socializare. „Maria a pictat pentru mine! Nu pot explica în cuvinte ce sentiment am…”, a scris Pepe pe pagina lui de Facebook. Pepe și Raluca formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz. Cei doi au împreună două fete și sunt mai fericiți ca niciodată.

Pepe a debutat în 1996 la Ploiești, la un festival de muzică ușoară, unde a obținut premiul trei. Dar succesul a venit în 1999, când a devenit solistul fostei trupe „Latin Express”, care a introdus pentru prima dată stilul flamenco în România. În vara anului 1999, „Latin Express” a câștigat premiul I la festivalul de muzică ușoară de la Amara, iar ulterior locul II la festivalul de muzică ușoară de la Mamaia, cu piesa „Nu te mai doresc”. .A urmat un videoclip, și după aceea albumul „Pasiune”. Din 2000 până în prezent, Pepe evolueză individual sub numele Pepe, fiind unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică latino din România.

Pepe, dus cu mandat la procesul Oanei Zăvoranu

La ani de zile de când a divorțat, Pepe este încă ”legat” de Oana Zăvoranu, chiar dacă ambii sunt fericiți și s-au recăsătorit. Mai precis, artistul va fi nevoit să dea ochii cu fosta soție, în luna septembrie, după ce a fost citat ca martor în procesul acesteia cu vrăjitoarele Melissa și Vanessa. Mai mult, cum Pepe a lipsit până acum de la celalte termene în care ar fi trebuit să fie audiat, în cazul în care nu se va prezenta la tribunal, nici măcar cu mandat de aducere, care a fost deja emis, el își va lua o amendă usturătoare.”Nu am nimic de spus, nu am ce căuta în acest dosar. Sunt contrariat, chiar nu înțeleg de ce am fost si eu chemat ca martor, deși eram divorțați la acea vreme. Spectatorii știu mai multe de la TV decât știu eu! Nu luminez eu cazul, am dat deja două declaratii. În mod normal, mă voi duce, dar dacă sunt în vacanță sau am concert să-mi dea amendă, asta e”, a declarat el pentru Libertatea.