Poezia lui George Burcea pentru România. Versurile sunt sfâșietoare

Poezia lui George Burcea pentru România a cucerit internetul. Actorul a scris câteva versuri despre țara noastră și despre situația politică.

Poezia lui George Burcea pentru România a fost făcută publică în urmă cu puțin timp și anunțată pe contul de socializare. „Am scris câteva versuri. Sunt fierbinţi – La fel ca lacrimile sutelor de mii de români care au ieşit în stradă şi nu numai. #UnitiSalvamToataRomania

Poezia lui George Burcea pentru Româniaa stârnit numeroase reacții în rândul internauților

#Manifest

Mã doare, Românie,

Când vãd cum furã-ntr-una

Bucatã cu bucatã

Din tine si din noi

Ah, de-ar veni iar Tepes

Sã-i scarpine sub barbã

Sau Stefan, nemilosul,

Sã-i taie ca pe boi.

S-a rãzvrãtit multimea

Iesit-au toti din case

Si strigã cu putere

,, Copii s-au trezit!

Vrem tarã mai curatã

Si conturi mult mai grase

Din buzunarul vostru

Banditi nenorociti.

Tot banul nostru este,

Tot noi vi l-am muncit

Paduchii sa va mance

Si viermii

Negresit.”

Când prindem fire-n barbã

Visãm doar la plecare

Cã-i greu, iar România,

Se duce tot mai jos.

Ne-au mai ramas

Speranta, iubirea si credinta

Desi nici ea nu este

Nimic din ce a fost.

…………………………..

Noi nu vrem altã tarã,

Nu vrem sã ne mutãm,

Avem parinti si rude

Cum sa le abandonãm?

Am frati, nepoti si fiice,

Iar fiul e pe drum

Nu vreau sã-i arãt tara

Pe laptop sau album.

Vreo 28 de ani

Ati tot furat poporul,

Dar oare cât aveti

De gând sã-l mai furati?

Se pare cã la voi

E fermecat ulciorul,

Aveti cam multe rude

Si câte 10 frati.

Stiu, toata lumea furã,

De asta suntem noi,

Codasii Europei,

Depozit de gunoi.

Priviti putin bãtrânii

Cum viata-si duc cu greu

Nici pâine cu parizer

Nu-si pot lua cu-n leu.

Promiteti pensii mari

Salarii atractive

Si-o Romanie bunã…

Dar numai voi aveti –

Active,

Conturi grase,

Terenuri in Pipera

Si poate zeci de case.

Când puneti oare capul

Pe pernã, la culcare,

Vã mustrã constiinta?

Sau inima, vã doare?

Când dati contracte grase

Firmelor sotiei,

Când spaga e mai mare

Ca pib-ul României,

Când arde tineretul

La propriu, din pãcate,

Când scolile-s ruginã

Sau înghetate toate,

Când lumea plânge-ntr-una

Cã saracia-i mare,

Când cei ce vin din urmã

Nu au nici o scapare…

Vã mustrã constiinta?

Sau inima, vã doare?

George Burcea”

Proteste Bucuresti, 3 februarie. Noi proteste se anunță în Capitală, vineri și în cele două zile de weekend. Zeci de mii de persoane ar putea participa, din nou, la ample manifestații de protest față de Ordonanța de modificare a Codurilor penale.