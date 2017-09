Povestea emoționantă a tânărului abandonat într-un spital din Iași. Pentru Anton Banaghan, participarea la ”X Factor” nu a însemnat doar curajul de a urca pe o scenă și de a deveni vulnerabil în fața celor patru jurați, ci şi asumarea trecutului prin decizia de a reveni în România.

Vesel și pus pe glume, ai putea crede că participarea la ”X Factor” e doar o distracție sau o experiență a tinereții pentru Anton Joseph Banaghan. ”Sunt OK că nu e nimeni aici cu mine, abia nu există presiune. Nu mă știe nimeni, cu cunosc pe nimeni, mi-e OK. Aș putea să cunosc dragostea vieții mele”, glumește Anton, înainte ca povestea lui să iasă la iveală.

Povestea emoționantă a tânărului abandonatde mamă și viața în orfelinat

Zâmbetul începe însă să i se stingă încet, pe măsură ce începe să spună că s-a născut la Suceava, în urmă cu 23 de ani, iar primii ani i-a petrecut într-un orfelinat din Iași, după ce mama sa l-a abandonat în spital. O a doua șansă i s-a oferit abia la vârsta de trei ani, când au fost gata procedurile de adopție internațională, iar Anton a început o nouă viață în Irlanda, alături de părinții săi adoptivi.

”Lor li s-a spus că nu pot avea copii, iar în anii 1990 o adopție dura câțiva ani. În timp ce ei începuseră demersurile, s-a născut și sora mea… Cred că acest lucru a schimbat ceva pentru ei. Pe la 12 ani mi s-a spus să plec de acasă, iar de atunci am trăit în case de copii”, povestește Anton viața lui din Irlanda.

În prezent, tânărul locuiește în Gran Cannaria, iar pasiunea sa este muzica, așa că și-a luat inima în dinți și s-a înscris la ”X Factor”, după ce, mai întâi, a încercat să își încheie ”afacerile” din trecut. ”Sunt fericit acum şi asta mă ajută să fiu mai puternic. Am acceptat ceea ce mi s-a întâmplat, folosesc totul ca un imbold să merg mai departe. Anul trecut am încercat să îmi găsesc mama biologică, dar a fost rău… De aceea aveam și mari emoții să vin aici…”, a explicat Anton, care și-ar fi dorit ca familia sa să îi fie alături în această încercare importantă pentru cariera pe care și-o dorește în muzică.

”Aș vrea ca părinții mei adoptivi să fie mândri de ceea ce am devenit. Recunosc, am făcut greșeli, dar nu meritam așa ceva… Le scriu, îi sun, le trimit cadouri în fiecare an, dar nu primesc nimic înapoi. Pentru mine e ca și cum alerg fără direcție… Voi avea și eu familia mea într-o zi și vreau să fiu ceea ce ei nu au fost pentru mine”, a încheiat tânărul. O altă apariție surpriză pe scena X Factor este cea a solistului piesei „Coji de portocală”, care s-a schimbat total în ultimul an.

