Povestea tristă din spatele celei mai recente piese a Andreei Bălan, „Îți mai aduci aminte”, în colaborare cu Uddi.

Andreea Bălan a lansat pe 21 septembrie piesa „Îți mai aduci aminte”, în colaborare cu Uddi, însă puțini sunt cei care știu povestea emoționantă a melodiei. Artista s-a destăinuit pe contul de socializare, după ce zilele trecute a dezvăluit ce fel de relație a avut cu mama ei, în urmă cu mai mulți ani.

Povestea tristă din spatele celei mai recente piese a Andreei Bălan, lansate recent

“Îți mai aduci aminte” vorbește despre luptele mele, despre evolutia mea emoțională. Fiind nevoită să mă maturizez când altii inca se bucurau de copilarie, am simtit inca de atunci că viața este ca un munte pe care trebuie să-l escaladez cu orice preț. În drumul către “varf” am carat in spate un bagaj emotional imens, in care am adunat toate rănile, experiențele negative și emoțiile reprimate, reușind căteodată să mă tragă și înapoi. Drumul a devenit mai ușor doar atunci când am început să conștientizez influenta acestui bagaj asupra mea, cand l-am acceptat ca parte din mine si am incercat sa ma debarasez de el vindecând rănile. De departe cea mai grea lupta am dus-o cu mine însămi ca sa devin un om mai bun, mai intelept și mai împăcat cu mine”, a scris Andreea Bălan pe contul de Facebook.

Citește și