Adrian Țuțu, primul câștigător de la “Românii au talent” s-a întors în București și lansează “Spune tu”, după ce o perioadă de timp și-a încercat norocul pe plan muzical, în orașul natal. Artistul este pregătit să dea lovituara și desi a mărturisit că vroia să renunțe definitiv la muzică, Adrian nu poate renunța la prima lui dragoste.

După ce la începutul acestui an a anunțat lansarea primului album din cariera „ȘI ATÂT”Adrian Țutu și-a mutat studioul din orasul natal, în București. Artistul a început să lucreze la primul său album și este mai optimist ca niciodată.

“Acum câteva luni m-am întors în Bucuresti și fără să stau prea mult pe gânduri m-am apucat sa lucrez la proiectul promis încă de la începutul anului. Lucrând la diferite piese am simțit că ar fi momentul să lansez una dintre ele, așa că am hotărât să lansez piesa „Spune tu”. Cât despre piesa vă pot spune că este o melodie de suflet compusă în totalitate de mine în studioul „My Crew music” Îmi doresc ca această piesă să fie pe placul celor ce mă ascultă!”, a declarant Adrian Țuțu pentru Libertatea.

Adrian Țuțu a luat-o de la capăt în orașul natal

După ce a câștigat marele premiu la “Românii au talent”, 2011, tânărul a încercat să își facă o carieră muzicală, ajutat de mai mulți artiști de la noi. Însă, la scurt timp după ce a lansat prima piesă, Adrian Țuțu a luat o decizie radicală: s-a mutat în Focșani, orașul natal. ”Uite că m-am întors de unde am plecat!! Fără bani, la Focşani!!! Am preferat să bag banii câştigaţi din muzică înapoi în muzică, am preferat în loc de o casă, să-mi fac aproape toate videoclipurile pe care probabil deja le ştiţi, să-mi plătesc piesele şi să-mi iau câteva haine să dau bine pe sticlă. Poate că am procedat bine, poate nu, ideea e că eu mă bucur că am procedat aşa, pentru că am ajuns aici şi e momentul să o iau de la 0”, a scris în urmă cu ceva timp, Adrian Ţuţu, pe Facebok. Primul câştigător al concursului ”Românii au talent” susţine ”abia aştepta” să termine banii, pentru că i-a fost greu să scrie piese cu mesaj social. ”Tot ce pot să zic e că mi-a fost destul de greu să am bani şi să încerc să scriu piese cu mesaj social, parcă abia aşteptam să se termine, să ştiu că voi putea scrie din nou cu sufletul şi nu doar povesti inventate!!! În fiecare dimineaţă mă uit în oglindă şi când îmi zic: ‘bine ai revenit’ mă simt extraordinar de fericit!!! Să nu credeţi că mulţi bani o să vă aducă fericirea, nu acum că i-am avut chiar ştiu că nu o aduc”, a adăugat Adrian.