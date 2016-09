Andra a organizat o sesiune de răspunsuri la întrebările adresate de fani. Ea a acceptat să dezvăluie un episod mai puțin obișnuit petrecut în urmă cu mai mulți ani, la o întâlnire cu socrii ei. Astfel, admiratorii au aflat ce s-a întâmplat la prima beție a Andrei.



Cântăreața a povestit că s-a amețit pentru prima dată în viața ei de față cu părinții lui Cătălin Măruță și că le-a povestit cu această ocazie și lucruri pe care nu și-ar fi dorit să le spună într-un asemenea cadru.

”Eram la Târgu Jiu, la socrii mei şi stăteam la poveşti cu dânşii. Avem o relaţie extraordinară, mă iubesc foarte mult şi m-au primit în familia lor ca pe o fiică a lor. Ei bine, eu nu beau alcool, nu mă distrez mai mult dacă beau acest lucru. Cu apă plată mă distrez foarte bine. Pe când eram la Târgu Jiu, la socrii mei, am acceptat să beau un pahar de vin, apoi al doilea, şi, ce crezi, m-am ameţit pentru prima dată în viaţă mea, aşa că socrii mei au auzit atunci din gura mea cele mai tari poveşti despre Măruţă. Am povestit tot ce trebuia şi ce nu trebuia. Aşa că a fost cu plâns şi cu râs în seara aia. Uşor-uşor însă, după o jumătate de oră, am şi adormit. A fost foarte funny așa, că prima beție a fost cu socrii mei, la Târgu Jiu”, a povestit artista, iar fanii s-au amuzat pe rețelele de socializare, după ce au aflat despre prima beție a Andrei.