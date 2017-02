Prima poză cu fiul lui Florin Salam după ce s-a spus că a moștenit virusul care i-a ucis mama, a fost publicată chiar de iubitul surorii lui, Cătălin Vișănescu.

Prima poză cu fiul lui Florin Salam a fost făcută publică în urmă cu puțin timp, pe contul de socializare al lui Cătălin, iubitul lui Betty Salam. Danny a crescut și seamănă tot mai mult cu mama lui. „O poza dupa un an??✌️✌️??” , a fost mesajul lui Cătălin.

Prima poză cu fiul lui Florin Salam după ce s-a spus că e bolnav

Prietenul lui Florin Salam a spus în direct la tv, că tratamentul pe care fiul lui Florin Salam l-a urmat a fost extrem de costisitor şi că a durat aproape şapte ani.„Băiatul lui Florin e ok. Într-adevăr a fost sesizată prezenţa acestui virus de la mama sa. În urma tratamentelor foarte costisitoare şi a faptului că medicii de aici s-au implicat foarte mult – nu pentru faptul că era fiul lui Florin Salam, nici nu ştiau. Băiatul e ok, nu are nimic, nu e condamnat să ţină un regim. El are grijă de sănătatea lui. La propunerea unei persoane, s-au făcut aceste analize când s-a aflat de boala soţiei lui Florin Salam. Toţi membrii familiei au făcut aceste analize, şi Betty, şi Florin Salam. Am înţels că mai mult la băieţi se extinde de la mamă. (…) Medicii au spus că nu. Dar afecţiunea pe care el o are nu mai există acum. Tratamentul a durat vreo şase-şapte ani. Făcea un tratament – anumite medicamente foarte scumpe au fost aduse din străinătate, pentru că la noi nu se găseau”, a povestit Puiu Gheorghiu la Antena Stars. Florin Salam a deveni recent tată, pentru a doua oară.