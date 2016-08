Prima reacţie a lui Adi Hădean, după ce Pro TV a anunţat noul juriu MasterChef

Chef Adi Hădean, cel care a fost în juriul emisiunii MasterCheh timp de două sezoane, alături de Patricia Paglieri şi de Chef Foa, a lăudat, pe blogul lui, decizia Pro TV de a alege noi juraţi pentru show-ul culinar.

După ce reprezentanţii Pro TV au anunţat şi că juriul următorului sezon „MasterChef" va fi format din Răzvan Exarhu, Samuel Le Tirriellec şi Liviu Popescu, unul dintre foştii juraţi a vorbit despre această decizie, pe blogul lui. Adi Hădean crede că postul de televiziune a făcut o alegere bună, deoarece noii juraţi au experienţi şi sunt foarte profesionişti.

„Salut alegerea făcută și pe fiecare dintre membrii noului juriu. Samuel Le Torriellec e un bucătar foarte talentat și cu o contribuție bună la construirea gastronomiei românești moderne, Liviu Popescu a dezvoltat o afacere serioasă și impresionantă având ca motor bucătăria și nu ar trebui să i se solicite o demonstrație mai mare de atât referitoare la capacitatea de a judeca o farfurie cu mâncare, iar Răzvan Exarhu, prietenul meu, a învățat bucătărie în propriul bistro, the hard way. Am și gătit împreună, am și mâncat, am și comentat împreună suficient de multă mâncare încât să nu fiu îngrijorat deloc de soarta show-ului”, a scris Adi Hădean, pe blogul său.



Cine sunt noii juraţi MasterChef