FOTO EXCLUSIV/ Primele imagini cu Mihaela Rădulescu la Fort Boyard! Pe frânghie, deasupra tigrilor

Mihaela Rădulescu este una dinre vedetele care vor concura la celebra emisiune concurs Fort Boyard, ce va fi difuzată din toamnă la PRO TV.

Libertatea vă prezintă primele imagini cu diva de la Monaco din showul de televiziune. E drept, până acum, Mihaela s-a facut remarcată și grație aptitudinilor sale sportive, dar de data aceasta, postura în care o vor vedea telespectatorii, întrece orice imaginație. A avut parte de cele mai grele probe din concurs și chiar a muncit din greu. Unul dintre momentele absolut spectaculoase este cel în care Mihaela este nevoită să meargă pe frânghie, la 40 de metri înalțime, pe deasupra gropii cu tigri.

Dupa 20 de ani de la prima difuzare, la Pro TV, fenomenul Fort Boyard revine pe micile ecrane, in premiera in Romania, cu celebritati locale! Generatia Pro a crescut alaturi de acest format TV, a facut galerie pentru personalitatile straine pe care le-au vazut la Pro TV, in versiunile difuzate din Franta pe parcursul mai multor ani. In anul 2017, Pro TV aduce formatul original pe micile ecrane, cu vedete autohtone.