Primul câștigător de la Românii au talent a luat o decizie radical, după ce a irosit cei 120.000 de euro câștigați. Adrian Țuțu a revenit în forță pe piața muzicală, cu o nouă piesă.

Primul câștigător de la Românii au talent , Adrian Tutu, se retrăsese de pe piața muzicală, însă a revenit. Deşi a lansat mai multe piese şi s-a mutat în oraşul natal, Focşani, acolo unde şi-a deschis un studio, lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată. Nemulţumit că nu reuşeşte să se impună pe piaţa muzicală din România şi că a rămas fără marele premiu câştigat in cadrul show-ului ”Românii au Talent”, în valoare de 120.000 de euro, Adrian Tutu a ales să se retragă din muzică, lăsându-i fără cuvinte pe cei care au crezut în talentul lui.

Primul câștigător de la Românii au talent s-a schimbat total

Ei bine, se pare că decizia lui nu a fost definitivă, iar acum le face o surpriză fanilor săi. Adrian Ţuţu a lansat o nouă piesă numită ”Prima piesa”, ce vine cu o schimbare radicala in cariera lui. Dupa o perioada in care nu si-a gasit locul in industria muzicala si a incercat multe genuri de muzica, artistul a decis sa revina la rap si sa lanseze doar piese cu mesaj. „După câștigarea concursului am știut că nu sunt pregătit să intru în industria muzicala și am preferat să ascult de anumite voci ce au zis ca imi vor „binele”. Stiam ca nu sunt gata să fac rap pentru ca eram doar un pusti si am preferat sa fac altceva până o să mă simt pregatit să fac rap. Pentru mine muzica rap este ca o a doua mama și întodeauna m-am gândit că nu imi permit sa imi bat joc de ea. In timp m-am retras singur, am exersat, am lucrat 100 de piese, dar am simțit că încă nu suna asa cum am vrut motiv pentru care nici nu le-am lansat! Acum sunt toate în slefuire si se pregatesc de lansare! Abia acum imi incep cariera muzicala!”, povesteste Adrian Tutu.

Tutu isi deschide sufletul in noul lui single „Prima piesa”, in care marturiseste ce i s-a intamplat de cand a castigat concursul „Romanii au talent” si pana in prezent. „Piesa este produsă de mine și până să o lansez a avut zeci de variante pe care nu le simteam 100%… este o piesa in care am pus mult suflet și pot spune că e prima mea piesa rap! Acum am „My Crew Music” imi produc singur piesele, le mixez, le masterizez ca sa nu mai depind de nimeni, îmi montez singur clipurile și îmi fac ședințele foto! Deci sunt gata să încep și să las totul in urma”, a mai adaugat tanarul artist.