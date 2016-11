Pro TV lansează songul de 1 decembrie, la 21 de ani de la lansare, postul spune România, ai ce trebuie! și invită toți românii în fața televizoarelor, la Marea petrecere națională! Loredana și Mihai Mărgineanu vor aduce cheful de distracție în casele tuturor românilor.

Pro TV lansează songul de 1 decembrie, iar energia, optimismul, tradițiile și folclorul tradițional românesc sunt în centrul atenției în piesa interpretat de Loredana, Mihai Mărgineanu și Banda Agurida. ‘E un cântec pe care l-am creat inspirată din folclorul românesc. Am încercat să aduc ceva din fiecare zonă folclorică a României pe un ritm punk rock și cu accente funk! Prin acest cântec, am vrut să surprindem spiritul românesc atât de eclectic, imprevizibil, exuberant și efervescent, cu forța și energia lui! La versuri am colaborat cu Florin Busuioc, iar cântecul a fost înregistrat live în studio, cu Mihai Mărgineanu și Banda Agurida.’, a declarat Loredana.

Pro TV lansează songul de 1 decembrie, alături de vedetele postului

Songul Pro TV vorbește despre spiritul românesc, despre energia românilor și forța de a trece de fiecare dată mai departe, de a lupta, de a învăța să o ia de la capăt, să zâmbeacă și să sărbătorească orice zi importantă alături de prieteni și de familie. De ziua națională a României și cu ocazia sărbătoririi a 21 de ani de la lansare, Pro TV spune România, ai ce trebuie! și ne va reaminti tuturor că, deși trăim în vremuri tulburi, reușim să fim, de fiecare dată, plini de încredere și privim jumătatea plină a paharului. Astăzi, pe 1 decembrie, Pro TV a pregătit un program special: știri, transmisiuni în direct de la parada de 1 decembrie, ediții speciale ale emisiunilor Vorbește lumea, La Măruță și Ce spun românii, iar de la 20:30, numai la Pro TV, începe Marea petrecere națională, în care vedetele Pro TV au fost invitate să se distreze alături de personajele îndrăgitului serial de comedie Las Fierbinți. Andreea Esca, Mihai Dedu, Neti Sandu, Răzvan Exarhu, Liviu Popescu, Samuel Le Torriellec, Cătălin Măruță, Mihaela Rădulescu, Andi Moisescu, Florin Călinescu, Loredana, Smiley, Andra și Pavel Bartoș sunt doar câțiva dintre cei care vor aduce Marea petrecere națională în casele tuturor românilor!