Provocarea Mihaelei Rădulescu pentru prietenii virtuali i-a determinat pe aceștia să intre în jocul vedetei. Prezentatoarea de la Uite cine dansează a postat pe contul de socializare un mesaj, în care vorbește și despre momentele mai puțin plăcute din viața ei.

Provocarea Mihaelei Rădulescu i-a încântat pe fanii de pe Facebook. Vedeta tv trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Iubește și este iubită, iar pe plan profesional toate îi merg din plin. Din păcate, mai există și eșecuri, peste care vedeta încearcă să treacă mai mereu cu zâmbetul pe buze.

Provocarea Mihaelei Rădulescu, la ceas de seară

„N-am nimic special de comunicat. :) E doar un zâmbet din colecția personala. O țin în sertarul de la mijloc, ăla cu momente fericite. Mai am un sertar mic cu lacrimi, că s-au întâmplat și ele, și unul cu dorințe, vise, planuri – ăsta stă deschis tot timpul, ca să nu ma iau cu viata și să uit de ele. Nu de alta, dar trec zilele astea cu așa o viteza, încât n-aș vrea să ajung la capătul lor cu regrete, neîmpliniri, dureri… Mă rog, nu exclud ideea că pentru unele visuri să fie prea tarziu, dar e doar vina mea și voi avea o discuție cu mine, nu cu familia, soarta, prietenii, dusmanii sau imprejurarile care m-au încurcat. Am învățat lecția asta, nu dau vina pe nimeni pentru ce nu-mi iese. În schimb, când reușesc ceva grozav, chiar de una singura, am învățat să mulțumesc absolut tuturor celor care m-au inseninat și mi-au dat energia aia bună, care ne duce pe toti in directia corecta…

Fac ce vreau cu zambetele mele. Le împrăștii chiar și celor care nu le merita. Nu e o risipa, ci un castig. Și cel mai fain e când un zambet venit la momentul potrivit, face un om trist să zâmbească… Ofertă specială – iei zambetul meu și îl dai mai departe cuiva care-ti zambeste inapoi ! :) Și umplem peretii astia virtuali de zambete curate, din inima, nu false sau chinuite. Sugestie – gânditi-va la ceva sau cineva care v-a făcut mereu sa zambiti, care v-a înseninat viata – abia atunci zâmbetul e pe bune…”, a scris Mihaela Rădulescu pe Facebook.

Mihaela Rădulescu și Andreea Marin, două dintre divele showbiz-ului românesc, sunt colege la emisiunea Uite cine dansează!, de la Pro Tv. De când a început show-ul, care a ajuns la cea de-a treia ediție, cele două se tot tachinează și își aruncă replici care demonstrează că, în ciuda aparențelor, nu au îngropat securea războiului.