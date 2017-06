Raluca de la Bambi a căzut de pe o moticicletă electrică, în timp ce filma videoclipul pentru cea mai nouă piesă. Denisa și Raluca Tănase au pus iubirea pe locul doi, iar acum se concentrează doar asupra carierei muzicale.

Raluca de la Bambi a căzut în timpul filmărilor, însă nu a fost nimic grav. Cele două au declarat în direct la tv, ce au făcut în ultima perioadă.

Raluca de la Bambi a căzut de pe o motocicletă electrică

De o lună de zile dormim câte 2-3 ore pe noapte. Am filmat videoclip nou. Piesa se numeşte „Vezi-ţi de inima mea”, a povestit Denisa Tănase la Antena Stars. „Eu am căzut de pe o motocicletă electrică la filmare. Nu cred că e vorba de măritiş. Eu am căzut şi în faţa bisericii şi nu s-a întâmplat nimic”, a spus și Raluca Tănase.

