Ramona Bădescu a vorbit sincer despre viața e, despre famie și carieră. „Nu vreau să fiu o sfântă. M-aş plictisi dacă aş fi o sfântă. N-am făcut rele fundamentale. Îmi este foarte frică de părerea mea în primul rând, a lui Dumnezeu şi a părinţilor. Am încercat să fac lucruri cu suflet şi cu frică de Dumnezeu”, a spus Ramona Bădescu la Antena Stars.

Ramona Bădescu a vorbit sincer despre viața ei și nuditate

„Întotdeauna am încercat să fiu regizoarea vieţii mele. Tata m-a învăţat să trăiesc cu gândul ce spune lumea şi să fiu responsabilă de judecata lumii înconjurătoare. Acum mă judec eu şi am curajul să recunosc că am greşit.”, a mai mărturisit actriţa în cadrul emisiunii. „Am făcut multe, dar niciodată nu mi-am vândut nuditatea corpului pentru a face un lucru bun. Consider că în intimitate este bine să laşi şi câteva lucruri în exclusivitate şi pentru bărbatul de lângă tine. Nu sunt atât de afaceristă încât să-mi vând corpul şi nici sufletul”, a declarat bruneta în cadrul emisiunii.

Ramona Bădescu încheie anul împlinită pe plan sentimental. Avocatul Narcis Godeanu, pe care acum trei luni l-a reîntâlnit după 10 ani, i-a redat încrederea în iubire și în familia pe care visează de ani buni să și-o întemeieze. Mai mult ca oricând, Ramona vrea să devină mamă și nu le ascunde asta prietenilor și nici iubitului.