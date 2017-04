Raoul a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu mai cântă cu Mirabela Dauer, după multe speculații făcute pe această temă. Acesta a făcut mărturisiri interesante, în direct la tv.

„Eu nu am dorit să nu mai cântăm sau să nu mai colaborăm. Am dorit să adaug portofoliului meu şi altceva. Probabil au deranjat anumite aspecte. Melodiile pe care le cântăm în duet iniţial au apărut în albumele mele. Mirabela asculta ce fac. A zis: eu cred că melodia asta ar da bine în duet. Eu consider că după 6 albume muzică text, puteam să mai scriu încă două. Îmi reproşez că nu am insuflat destul de multă încredere. Eu nu am reuşit să dau randament în această colaborare. Am vrut o pauză şi pauza aia s-a transformat într-un definitivă. Eu m-am aglomerat cu foarte multe proiecte. Atunci când scrii muzică nu e ca atunci când ai face prăjituri. N-am mai fost bun în niciuna din părţile alea. Mirabela nu a stat după mine şi bine a făcut. Ea este şi era Mirabela şi înainte de Raoul. După ce nu i-am mai scriu eu, sunt convins că nu i-a fost foarte uşor. Chiar nu am să îmi reproşez nimic”, a declarat Raoul.