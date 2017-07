Raoul a rămas fără permis de conducere fără să știe. Mai exact, totul a început în 2014, când în urma unui incident, i s-a suspendat permisul de conducere. Pentru că înștiințările au fost trimise la o adresă fictivă, acesta nu a aflat de ceea ce i se întâmplase.

Raoul a rămas fără permis de conducere. Acum are de plătit o amendă de 20.000 de lei. Cântărețul a aflat abia in urma cu puțin timp, atunci când a mers la poliție să își ia permisul de conducere care expirase.

„Înștiintarea a ajuns la acea adresa, o adresa ‘fictivă’, acolo era un zid. Degeaba am zis că nu am primit instiintarea, dar a fost în zadar! Trebuie să plătesc amenda de 20.000 de lei. O căruță de bani! Nu îl supar pe D-zeu și să spun ca nu castig atatia bani, dar cu ei as fi putut face orice altceva”, a spus Raoul la Kanal D. Recent, Raoul și-a spus părerea cu privire la scandalul în care este implicat Cristian Pomohaci.

