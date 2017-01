Rață din «Las Fierbinți» se reprofilează?

Unul dintre personajele colorate fără de care “Las Fierbinți” nu ar fi… complet e Nicu Rață, taximetristul satului. Interpretat de un actor de 42 de ani și 130 de kilograme, Marius Chivu, care are mult umor – atât de mult încât face stand up comedy -, dar care, culmea, nu suportă bancurile! Și căruia îi place atât de mult să șofeze, încât se gândește să se facă instructor auto cu juma’ de normă…

Libertatea: În viața reală, mergi cu taxiul?

Marius Chivu: Îl folosesc doar în situații de urgență. Ultima oară, veneam de la filmări și un prieten m-a lăsat în Pipera. Eu trebuia să ajung în Dristor… După ce-am mers pe jos două stații de tramvai, am oprit un taxi, că nu mai puteam. Când m-am uitat în buzunar, aveam doar 15 lei. Șoferul: “Unde mergem?”. “Spre Dristor de 15 lei!”, i-am zis. Dar am ajuns acasă. În pofida tuturor părerilor, în spatele oricărui taximetrist se ascund lucruri cel puțin interesante. Șoferia este unul dintre puținele lucruri care mă relaxează. Ador să conduc și știu să-i învăț și pe alții. Am în vedere o colaborare cu o școală de șoferi. Caut și sunt foarte interesat. În privința taximetriei, legea este foarte întortocheată și nu permite răsfăț artistic.

În viața reală n-ar face taximetrie

Care sunt cele mai amuzante întâmplări prin care ai trecut cu taximetriști sau pe care le-ai auzit povestite de prieteni și care să aibă ca protagoniști taxi­me­triști?

Grea întrebare. Comedia poate fi dramă, eu așa am înţeles până acum. Cred că din cauza asta nici nu-mi plac bancurile, deoarece conțin foarte mult adevăr. De exemplu, cel cu “vine femeia acasă și își prinde bărbatul în pat cu amanta”. Jur că nu mi se pare nimic comic în asta. Dimpotrivă, eu văd o dramă. Și comedia românească o văd tot un râsu’-plânsu’. Am un prieten taximetrist cu care mă întâlnesc de fiecare dată când ajung acasă târziu, după show-urile de stand up comedy. Ăsta doarme ziua și muncește noaptea. Problema este că nu prea are clienți, altfel ar fi pe traseu și nu l-aș mai întâlni în același loc, la aceleași ore, noapte de noapte.

Dacă s-ar întoarce roata și te-ai vedea nevoit să-ți schimbi meseria, te-ai face taximetrist?

Nu aș face acest lucru, dar taximetria tot ar rămâne o zonă pe care aș dori să o exploatez. Nu dezvolt, fiindcă durează.

Ce ai avea să le reproșezi taxi­metriștilor, ca eventual client și ca partener de trafic?

Absolut nimic, ce să le reproșez? Că au un calm imbatabil în condiții de stres? Că aruncă cu ouă în uber? Sunt momente când ești înconjurat, în trafic, de taxiuri. Și atunci arunci o privire într-un taxi, te uiți la client, la șofer. Oameni amândoi, dar fiecare cu treaba lui. Uneori vorbesc unul cu celălalt. Alteori, pui pariu că acolo se descarcă tensiuni.

E vreun alt rol în “Las Fierbinți” pe care ți l-ai fi dorit? Consilier la primărie, popă?

Meseria asta ține de întâlniri, cred. Poate și de întâmplare. Nu este pe alese, ci pe ceea ce ți se propune.

De care dintre actorii care-ți sunt colegi te-ai atașat?

Dar montajul? Dar regia? Dar toți oamenii aceia care nu se văd? Actorul vine, trage secvența și pleacă. Unii mai repetă duble (ăsta-s eu), dar restul echipei vine dimineața – de fapt, când e încă noapte – și pleacă abia când vine din nou noaptea. Și ghici ce? A doua zi o iau de la capăt. Tot oameni, tot profi, dar de o modestie rară. Referitor la colegii mei actori, îmi place să stau într-un colț când sunt lângă ei, să nu spun nimic și să mă bucur de momentele alea, fiindcă știu că posibilitatea să mai întâlnesc astfel de situații este limitată.

Băiatul îi calcă pe urme

Pe tine te tentează să scrii un episod din serial, acum, că Mimi Brănescu a plecat și fiecare din echipă care are idei și condei se pune pe treabă?

Da, chiar acum pregătesc un episod… Glumesc. Am scris și îmi place să mai scriu, din când în când. Am trimis și eu o piesă de teatru la un concurs național și m-au anunțat că nu am fost selectat. Încerc să scriu datorită lui Mimi. Ca să-l înțeleg, atât cât pot, dacă pot. Este felul meu de a mulțumi unui om pe care îl iubesc. Consider că așa este corect. Nu îmi este rușine că sunt stângaci la scris, pentru că eu, de fel, sunt dreptaci. Am respect și înțelegere pentru de cei care fac așa ceva… Nu intru în detalii, dar încep nişte dureri neașteptate la scris… în zona creierului. Sunt un mare consumator de SF și horror, dar adevăr vă zic că nu există imagine mai spectaculoasă decât omul care scrie ceva ce nu știe cum se va termina… Îi vine așa, de Sus. E un sport extrem. E mai rău ca șahul. Dar face bine.

Ai un băiat. Se uită la serial, îi place personajul tău? Se laudă cu tine pe la școală?

Mă abțin de la comentarii pe tema asta, dar dacă cumva își bagă nasul să citească articolul, vreau să-l întreb un lucru: băi tată, chiar nu mai există și alte meserii? Din toate câte sunt pe pământ, fix actor ți-ai găsit să te faci și tu?