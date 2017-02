Răzvan Simion i-a promis Lidiei Buble că se lasă de fumat. Însă, prezentatorul tv va face acest lucru doar cu o condiție, pe care iubita lui trebuie să o îndeplinească.

Răzvan Simion i-a promis Lidiei Buble că se lasă de fumat dacă melodia ei „Mi-e bine”, ajunge numărul unu în Media Forest. Interpreta a venit în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” cu un nou look și a explicat tuturor de ce a apelat la această schimbare.

Răzvan Simion i-a promis Lidiei Buble că se lasă de fumat, după ce au făcut un pariu

„De ce am părul aşa? Am trei motive! Unu:pentru că piesa mea a ajuns din nou numărul unu în Media Forest (…) şi atunci mi s-a zbârlit părul. Mai tare mi s-a zbârlit părul când mi-am adus aminte că Răzvan a spus că se lasă de fumat în momentul în care piesa mea ajunge numărul unu. Şi, şi mai tare mi s-a zburlit părul atunci când am ascultat noul single care se va lansa luna viitoare şi se va numi «Eu voi fi» Da, am făcut pariu în momentul în momentul în care am lansat piesa: «Dacă piesa ta ajunge numărul unu, eu mă las de fumat.» Mi-a promis şi el se ţine de cuvânt de obicei”, a declarat Lidia Buble în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Lidia Buble a ținut să amintească din nou faptul că își dorește foarte mult să-și întemeieze o familie împreună cu Răzvan Simion. Ea a anunțat pe Facebook că s-a hotărât, vrea copii. ”Gataaa! M-am hotărâââtttt! Vreau copiiiii!”, a scris Lidia Buble în dreptul unor imagini în care apare alături de niște fetițe absolut superbe.