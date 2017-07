Reacția lui Brigitte Năstase după ce s-a întâlnit cu presupusa amantă a soțului ei, cea pe care a confruntat-o în urmă cu ceva timp. Bruneta a recunoscut că nu mai locuiește cu fostul tenismen.

Reacția lui Brigitte Năstase după ce s-a întâlnit cu presupusa amantă a soțului ei, pe litoral. Deși toată lumea se aștepta ca acest lucru să o afecteze, se pare că vedeta este mai relaxată ca niciodată.

Reacția lui Brigitte Năstase după ce s-a întâlnit cu presupusa amantă a soțului ei, la mare

„În momentul de faţă nu mă deranjează lucrurile astea. M-a deranjat atunci când stăteam împreună, când aveam o căsnicie împreună. Din partea mea chiar nu mă mai deranjează. Este un subiect care pentru mine este consumat şi fiecare are dreptul ca să facă ce vrea cu viaţa lui. Nu suntem într-un moment în care eu am o relaţie normală cu Ilie pentru că noi suntem separaţi, nu locuim împreună şi chiar drumurile noastre s-ar putea la un moment dat să se despartă. Eu nu locuiesc cu Ilie şi nu am în momentul de faţă o relaţie cu Ilie. Da, este o relaţie de prietenie pentru că noi nu avem încă divorţul stabilit. Este o relaţie în care el îşi doreşte să fie tot timpul în prezenţa mea şi doreşte să mă însoţească la masă sau prin anumite chestii. E adevărat, îi face plăcere să stea în prezenţa mea. Eu nu am văzut-o pe respectiva şi sincer nici nu cred că aş mai recunoaşte-o.” a spus Brigitte Năstase pentru emisiunea „Star Magazin”.

Recent, Brigitte Sfăt anunța din nou divorțul de Ilie Năstase, și potrivit propriilor mărturisiri, motivul nu-l constituia infidelitatea acestuia ci atitudinea Amaliei, fosta sa soție.

