Reacția lui Cornel Galeș după ce familia Ilenei Ciuculete i-a adus acuzații grave nu a întârziat să apară. Acesta este cu adevărat revoltat și nu înțelege de ce fratele artistei îl acuză că este vinovat de moartea soției lui.

Reacția lui Cornel Galeș vine după ce fratele artistei l-a acuzat că ar fi tratat-o pe aceasta cu anghinare și țuiculiță, deși avea probleme grave de sănătate. Mai mult, fratele artistei îi reaminteștelui Galeș, cum a bătut-o pe sora lui, în urmă cu mulți ani.

„Uiţi când ai bătut-o înainte de cununia civilă la Târgovişte? Cum cine? El pe sora mea. Ea a venit apoi pe jos de la Bragadiru. A doua zi era cununia. (…) Maria Dragomiroiu ştie mai bine. (…) Da, de multe ori. Am martori. În noapte cununiei civile, când am mers la Târgovişte, el ştie ce a făcut. Şi înainte, şi după. Vino fratele meu că mă omoară ăsta. Aşa zicea. Am martor foarte important, tot din domeniul artistic. Nu o să vă zic acum.” a spus Aurel La „Acces Direct”.

Cornel Galeş a reacţionat imediat „Aces om vorbeşte numai aberaţii. Tu care ziceai că îmi eşti frate! Eu aveam o vorbă. Zânica mea era port naţional. Sunt zeci de colegi de breaslă care pot vorbi despre relaţia noastră când mergeam undeva. El vorbeşte, bate câmpii. Nici nu mă mai implic. El e fratele meu, dar îmi dă în cap” a adăugat revoltat Cornel Galeş.

Reacția lui Cornel Galeș după ce a primit acuzații grave

„Măi frate, îmi spui că am omorât-o pe Zânică? Ţuiculiţă? Aurel, ai fost un pervers! Ai lovit pe la spate! Mi-ai spus că sunt fratele tău, acum mă acuzi că am omorât-o pe Zânica?​” a spus Cornel Galeş la Antena 1.

”Cornel îi dădea alcool chiar dacă ştia ce boală are. Acum 10 ani de zile, când mama s-a operat, el pleca cu surioara mea în Austria, după care a venit şi a fost la un control şi i-a spus că e bolnavă şi că trebuie să urmeze tratament. Acest Corneluş, l-am respectat toată viaţa mea, îi spunea: ia Ilenuţa o asipirină, ia anghinare, ia o ţuiculiţă, să vezi ce te face Corneluş bine, şi uitaţi ce bine i-a făcut”, a declarat Aurel, fratele Ilenei Ciuculete, la ”Agenția VIP”, marți seara.