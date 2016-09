Dan Negru a avut prima reacție după ce solistul de la Carla’s Dreams a oprit concertul pe care îl susținea la Târgoviște. Momentul a avut loc după ce un tânăr a aruncat cu bani în el, pe scenă în timp ce acesta cânta.

Dan Negru a postat un mesaj pe contul de socializare cu privire la incidentul petrecut la Târgoviște. “Plecarea lui Carla’s Dream din mijlocul unui spectacol e efectul unui showbiz încropit. Culisele show-biz-lui românesc,la propriu,n-ar primi avize nici de la ISU , nici de la SANEPID. Am văzut artiști importanți care-și schimbă ținutele in WC-uri, am văzut nume mari care cânta în condiții insalubre, în cârciumi ieftine,cu două boxe puse pe podea, am văzut dive care se schimbă în spatele unor cearceafuri ținute drept paravan de dansatoarele lor. Eu însumi am trecut prin situații stânjenitoare acceptând să prezint te miri ce spectacole…Un reportaj cu camera ascunsă în culisele spectacolelor ar face mare deliciul multora,mă miră că nu i-a trecut nimânui prin cap sa o faca…Nu, publicul românesc nu e prost-crescut ,dobitoci există și în America sau Anglia, doar că acolo, elitele show-bizului csunt intangibile si culisele spectacolelor ar primi avize de la SANEPID…Macar atat…”, a scris Dan Negru pe contul de socializare.

Carla’s Dreams a plecat de pe scenă

Solistul de la Carla’s Dreams a oprit concertul pe care trupa îl susținea la Târgoviște, după ce un tânăr a aruncat cu bani în el, pe scenă în timp ce acesta cânta. Un tânăr s-a apropiat de scenă și a început să arunce cu bani în solist, pe modelul petrecerilor cu manele. Cântărețul de la Carla’s Dreams s-a simțit jignit, a luat banii și i-a aruncat în față târgovișteanului, după care a părăsit scena. ”Vă mulțumim mult!”, a spus el și a plecat de pe scenă, într-un cor de fluierături și înjurături. Colegii de trupă au rămas pe scenă, neștiind cum să reacționeze și dacă vor continua sau nu concertul.