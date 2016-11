La o lună de la anunțul divorțului dintre Andreea Marin și medicul turc Tuncay Ozturk, o nouă ipoteză a zguduit astăzi lumea showbiz-ului.

Renata, fosta iubită a lui Leo de la Strehaia, a fost surprinsă la ușa tânărului medic. Bruneta s-a grăbit însă să îi apere acestuia reputația și bagă mâna în foc că e vorba doar de o consultație.

”Este treaba lui ce a făcut. Eu am fost, am făcut un control şi nişte terapii pentru că am probleme cu spatele. Mi-a fost recomandat de un văr. Am fost doar noi doi şi cu o domnişoară asistentă care a stat împreună cu noi. Una blonda, nu ştiu dacă aceea despre care se spune, dar o domnişoară blondă care avea o legătura mai strânsă cu domnul doctor. Era mai irascibilă şi îşi făcea de lucru în preajma noastră. Nu înţeleg care este problema că am fost la un consult şi nişte terapii? M-am dezbrăcat să mă consulte. Mi-am dat bluza jos şi am stat întinsă pe un pat ca să mă consulte. Mi-a pipăit spatele în zonele afectate”, a spus Renata Gheorghe pentru Romania TV.

