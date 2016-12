Retrospectivă 2016 | An negru în lumea teatrului. Marii actori care ne-au părăsit anul acesta | VIDEO

Anul 2016 poate fi considerat un an negru pentru lumea teatrului și a filmului românesc. Mari maeștri, nume mari ale cinematografiei, ne-au părăsit în anul acesta.

George Alexandru

În luna ianuarie s-a stins actorul de teatru și film George Alexandru. Născut la 21 nov. 1957, George Alexandru a apărut în numeroase producții, între care „Miorița”, de Valeriu Anania; „Opera de trei parale”, de Bertolt Brecht; „D’ale Carnavalului”, de I.L. Caragiale. După 1987, s-a remarcat ca actor de teatru, mai ales la Teatrul Nottara, jucând în piese precum „Livada de vișini” de A.P. Cehov, „Avarul” de Moliere sau „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale. În cinematografie, a debutat în 1978, remarcându-se în filme precum „Noi, cei din linia întâi” sau „François Villon — poetul vagabond”. A jucat și în seriale TV: „Băieți buni” (2005), „Îngerașii” (2008), „State de România” (2009).

Melania Ursu

Tot în luna ianuarie ne-a părăsit actrița Melania Ursu (n. 16 iun. 1940). Actriță a Teatrului Național din Cluj (din 1961), a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate, în 2012. De asemenea, a primit Premiul revistei „Teatrul” pe anul 1970, pentru rolurile din „Opinia publică”, de Aurel Baranga, și „Visul unei nopți de vară”, de Shakespeare; Premiul de interpretare feminină, pentru rolul secundar Doamna Chiajna, în filmul „Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu” (1979); Premiul I de interpretare pentru rolul Ea, din „Cerul înstelat deasupra noastră”, de Ecaterina Oproiu și Ordinul național „Pentru Merit” în grad de Cavaler (2002).

Theodor Danetti

Actorul Theodor Danetti (n. 1926) s-a stins, de asemenea, în luna ianuarie a acestui an. Vreme de zece ani (1965-1975), a jucat la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamț, apoi în capitală, la Teatrul Bulandra și la Teatrul Evreiesc de Stat, în piese precum:”Sfântul Mitică Blajinu”, de Aurel Baranga, ”Mamouret” de Jean Sarment, ”Îmblânzirea scorpiei” de W. Shakespeare, ”Fericirea furată” de Iacob Gordin. A avut peste 40 de roluri în filme, dintre care: ”Cuibul de viespi” (1987), ”E pericoloso sporgersi” (1993), ”Trenul vieții” (1998), ”Marea Neagră” (2009).

Ioana Citta Baciu

Tot în prima lună din an a decedat și actrița Ioana Citta Baciu (n. 1936) De-a lungul carierei, a interpretat peste 150 de roluri pe scena Teatrului Dramatic Fani Tardini, din Galați, între care: „Prima zi de libertate”, „Cuza Vodă”, „Viforul”, „Domnișoara Nastasia”, „Gaițele”, „Cutia Pandorei”, „Echilibru instabil”. Cetățean de Onoare al Municipiului Galați (din 2015).

Elena Negreanu

Elena Negreanu, regizoare și actriță (n. 13 feb. 1918) a murit, de asemenea în una ianuarie. Crainic la Radiodifuziunea Română (1945-1947), regizor artistic în Redacția Teatru a Radiodifuziunii Române (din 1956). Actriță la Teatrul Național (din 1947). În paralel, a desfășurat activitate pedagogică, devenind conferențiar universitar la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică.

Paula Sorescu-Lucian

Actrița Paula Sorescu-Lucian, soția actorului Ion Lucian (n. 22 iun. 1947) s-a stins în luna martie a acestui an. Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, a jucat, din 1972, pe scena teatrului „Ion Creangă”, în numeroase spectacole, iar în perioada 2004-2012, s-a aflat în aproape toate spectacolele Teatrului Excelsior.

Mircea Albulescu

Maestrul Mircea Albulescu ne-a părăsit în luna aprilie. Născut la 4 oct. 1934, a fost actor al Teatrului de Comedie (1968-1974) și al Teatrului Național (1974-1997), cu un vast registru repertorial — peste 80 de roluri — în sute de spectacole, dintre care: ”Richard al III-lea” (1976), ”Caligula”, ”Jocul ielelor”, ”Azilul de noapte”, ”Revizorul” (2013). A jucat în peste 70 de filme, între care ”Dacii”, ”Mihai Viteazul”, ”Nea Mărin Miliardar”, ”Cel mai iubit dintre pământeni”,”Ana”, precum și în serialul de televiziune ”Fetele marinarului”. În paralel cu activitatea sa de pe scenă, a făcut, timp de 40 de ani, teatru radiofonic, interpretând peste 300 de roluri memorabile. A fost membru al Uniunii Scriitorilor, al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, membru al Senatului UNITER și al UCIN, a fost distins cu numeroase premii, între care Premiul pentru întreaga activitate la Gala premiilor UNITER (2005). I-a fost conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer (2004), are o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului (2011) și este Cetățean de onoare al orașului București.

Radu Beligan

Un alt maestru al teatrului românescu, actorul Radu Beligan (n. 14 dec. 1918), s-a stins în luna iulie. Seniorul teatrului românesc a înființat (1961) Teatrul de Comedie, al cărui director a fost (1961-1969), apoi a fost director (1969-1990) al Teatrului Național București. A realizat peste 80 de roluri în teatru și 30 în filme. A avut o activitate bogată și la radio și la televiziune, iar talentul regizoral i-a strălucit în ”Egoistul” de Jean Anouilh, ”De partea cui ești?” de Ronald Harwood, ”O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, ”Străini în noapte” de Eric Assous. Autorul celebrelor eseuri ”Pretexte și subtexte” (1968), ”Luni, Marți, Miercuri…” (1978), ”Note de insomniac” (2001), dar și autor a nenumărate traduceri și adaptări din dramaturgia franceză, engleză și italiană, a obținut numeroase premii și distincții, între care: Artist Emerit (1953), Artist al Poporului (1962), Premiul Academiei Române (1997), Trofeul ”Eugene Ionesco” (1999), Marele Premiu acordat de Guvernul României, în cadrul Premiilor Naționale de Teatru (2002), Ordinul Drapelul Iugoslav cu steaua de aur și colan, Ordinul Serviciul Credincios ”Mare Ofițer” (2004), ofițer al Ordinului național al Legiunii de Onoare franceze (2002), fiind primul actor român căruia i s-a acordat această prestigioasă distincție. La fel de bogată a fost și activitatea sa didactică, profesională și academică: profesor la Institutul de Teatru și Film (1950-1965), co-președinte, cu Yehudi Menuhin, al Festivalurilor Internaționale de Teatru și Muzică, organizate de UNESCO (1971-1978), președinte de onoare pe viață (1977) al Institutului Internațional de Teatru, membru de Onoare al Academiei Românei (2004).

Marin Moraru

Marele actor Marin Moraru (n. 31 ian.1937) ne-a părăsit în luna august. Pe parcursul carierei sale în filmul artistic, începute în 1966 cu ‘Haiducii’, în regia lui Dinu Cocea, Marin Moraru a jucat în circa 25 de lungmetraje, unul dintre acestea fiind „Amen”, al celebrului regizor francez Costa Gavras. A fost actor al Teatrului Tineretului (1961-1964), Teatrului de Comedie (1965-1968), Teatrului Bulandra (1968-1971) și al Teatrului Național din București (din 1971), al cărui Societar de Onoare a fost din 2002. A cunoscut consacrarea deplină după anii 1970, în filme precum ‘Actorul și sălbaticii’, ‘Operațiunea Monstrul’, „Faleze de nisip” sau „Cuibul de viespi”. A interpretat roluri dintre cele mai diferite, de la Pigulete în ‘Pigulete plus cinci fete’ de C. Bratu, la Socrate, în ‘Transplantarea inimii necunoscute’ de Al. Mirodan, Regele, în ‘Leonce și Lena’ de Buchner, până la Titircă, în ‘O noapte furtunoasă’ de I.L. Caragiale. S-a aflat și în distribuțiile telenovelelor românești ‘Inimă de țigan’ (2007), ‘Regina’ (2008), ‘Iubire și onoare’ (2010), ‘Pariu cu viața’ (2011). A primit (2008) titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) și a fost decorat cu Ordinul național Serviciul Credincios în Grad de Mare Cruce, iar în 2009 a primit Premiul Gopo pentru întreaga carieră. Are o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului (2013).

Gyuri Pascu

Un deces cu totul neaspteptat, în luna septembrie, a fost cel al actorul și muzicianul Ioan Gyuri Pascu, la vârsta de 55 de ani (n. 31 aug. 1961). A debutat în 1978, în trupa „Trandafirii Negri”, din Mediaș — vocal și chitară ritmică. A făcut parte din grupul Divertis (1987-2007), alături de care a încântat publicul timp de peste 20 de ani, participând la multe spectacole live, emisiuni de radio și televiziune. În 1992, a format trupa Ioan Gyuri Pascu & The Blue Workers, cu care a participat la festivaluri internaționale de jazz și blues, rock; a înființat, împreună cu Daniela Marin, prima casă de discuri independentă din țară, „Import Service Tempo”, denumită ulterior „Tempo Music”. A jucat în filmele „O vară de neuitat”, în regia lui Lucian Pintilie și „Occident” (2002), regizor Cristian Mungiu. Din 2011, a făcut parte din „Distractis Show”, fosta trupă „Divertis”, revenind după 11 ani la televiziunea publică, unde au mai putut fi urmăriți în perioadele 1990-1993 și 1998-2000.

Sebastian Papaiani

Actorul Sebastian Papaiani (n. 25 aug.1936) s-a stins de-asemenea în una septembrie. Începând cu anul 1963, a filmat, an de an, până în 1974, când calea spre marea carieră i-a fost deschisă de întâlnirea cu regizorul Geo Saizescu, care l-a distribuit în rolul lui Păcală, în filmul cu același nume. Actor complet, complex și deosebit de talentat, și-a câștigat popularitatea și simpatia publicului prin rolurile de comedie, dar și prin cele în care a abordat și registre mai grave. Dintre piesele jucate pe scena Teatrului Odeon (fost Giulești), menționăm: ”Astă seară se joacă fără piesă”, de Luigi Pirandello, în regia lui Alexa Visarion, ”Domnișoara Nastasia”, de Gh. M. Zamfirescu, în regia lui Horea Popescu, ”Livada cu vișini”, de Cehov, regia Sorin Militaru, ”Să nu-ți faci prăvălie cu scară”, de Eugen Barbu, regia Sanda Manu. Rămâne de neegalat în rolurile Plutonier Căpșună din seria ”B.D”, Alecu din ”Astă seară dansăm în familie”, Pompei din ”Toamna bobocilor” și mai ales Ieremia din serialul TV ”Toate pânzele sus”. A fost (2002) decorat cu Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Cavaler.