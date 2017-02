Rita Mureșan se mărită. De ce a luat această decizie.

Rita Mureșan se mărită și vorbește pentru prima oară despre cel mai important moment din viața ei. Creatoarea de modă a mai fost căsătorită, iar acum este pregătită să facă din nou asta.

Rita Mureșan se mărită în 2018, după ce a aflat ca acesta este anul potrivit pentru un astfel de pas în viața ei. Vedeta se află zilele acestea la Baia Mare, unde participă la mai multe seminarii.

Rita Mureșan se mărită peste un an

„Sunt la Baia Mare acum, imi place aici. Sunt in turneu cu seminariile mele. In weekend, ii tai motul finului meu, Dominic”, a spus Rita Mureșan la tv. „Anul 2016 a fost un an paradoxal pentru multi dintre noi. Viata ne-a cam dat cu capul de pereti. Am avut un an dificil. Imi doresc foarte tare ca 2017 sa fie un an mult mai bun. Este an de vibratie 1, e un an care incepe un nou ciclu, un an mai bun. Ma marit anul viitor pentru ca este an cu vibratie 2”, a adaugat Rita Mureșan.

De aproape doi ani, Rita Mureșan se declară pe deplin fericită și mulțumită de viața pe care o duce. Pe lângă satisfacția de a-și vedea fetele sănătoase și fericite, Rita are încă un motiv de bucurie: iubitul ei, Paul, lângă care a renăscut. Designerul susține că, de când este Paul în viața ei, totul a început este impecabil.