Robert de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită chiar înainte de nuntă

Robert de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită, chiar înainte de a face nunta. Cei doi își făcuse planuri mari, însă totul s-a terminat. Ispita care a făcut senzație la tv a rupt relația cu Oana și a făcut anunțul pe contul de socializare.

Robert de la Insula Iubirii a postat pe Facebook un mesaj pentru fanii lui, în care le explică acestora de ce a luat decizia de anula nunta cu femeia iubită.

Robert de la Insula Iubirii, dezamăcit de femeia iubită

„Dragii mei,

Pentru că ați fost alături de mine de aproape un an și pentru că m-ați susținut în momente bune și în momente mai putin bune, va consider deja parte din familie și vreau să vă țin la curent cu evenimentele majore din viata mea.

Am împărtășit cu voi clipa în care am decis să îmi întemeiez o familie și am cerut în casatorie femeia pe care o consideram atunci femeia vieții mele. Am trăit alături de Oana momente frumoase, am experimentat trairi intense si am invatat lucruri noi despre mine, despre viață și despre dragoste.

Acum, când viata m-a învățat o noua lecție, vreau să o împărtășesc cu voi: iubirea nu învinge tot și, din pacate, doi oameni care s-au iubit nebuneste pot ajunge să devină doi străini.A fost iubire, a fost pasiune, a fost dragoste impartasita dar toate au ajuns acum amintiri. Eu si Oana am decis sa punem punct relatiei noastre și să o luăm pe drumuri separate. Lăsăm în urmă trecutul și ne concentram pe viitor, fiecare pe viitorul lui. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și suport moral și vă rog să imi fiti alaturi si de acum inainte. Pentru ca prietenia este unicul lucru care rezista testului timpului, prețuiesc prietenia fiecaruia dintre voi.”, a scris Robert pe reţelele de socializare.