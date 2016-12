Rona Hartner e tristă, așa că a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant și dureror. Fanii s-au speriat și i-au cerut acesteia să le spună ce s-a întâmplat.



Rona Hartner e tristă și a publicat pe contul de Facebook, un mesaj special, pentru cei care au trăit Revoluția din 1989. Artista a recunoscut că este în doliu.

Rona Hartner e tristă din cauza amintirilor

„Doliu …. pentru cei care am fost la Revoluție… Azi este zi de doliu… doliul nostru !!!!!

Am pierdut !!!!

Am dispărut !!!!

Am fost ingropati odata cu visele noastre!

Am crezut si acum nu mai putem crede!

Din nefericire tara noastra este anuntul pe un gard „LAND FOR SALE” ieftina! Ia ce mai se poate, neamuleeeeeee! De aproape, de departe acelasi sentiment nutresc …. si de abia aștept sa imi curat limita de prieteni de cei ce nu empatizează cu mine si ideile mele libere!, a scris ea pe contul personal de socializare.

În luna iunie a acestui an, tatăl actriței a murit. Rona Hartner s-a întors de urgență din Franța în cursul zilei de marți, ea mergând direct la tatăl ei, internat la Centrul Paliativ Sfântul Nectarie. Din păcate, la scurt timp, acesta s- stins din viață. Bătrânul suferea de cancer de 10 ani, boală pe care nu a descoperit-o însă la timp.