Rona Hartner a încercat să se sinucidă. A fost salvată în ultimul moment

Rona Hartner a încercat să se sinucidă, după ce a fost părăsită de bărbatul pe care l-a iubit ani de zile. Actrița a povestit totul în cadrul unei emisiuni tv.

Rona Hartner a încercat să se sinucidă și a vorbit despre drama prin care a trecut în urmă cu câțiva ani. Tatăl ei, care s-a stins din viață în urmă cu câteva luni, a fost cel care a salvat-o și a făcut-o să aibă din nou încredere că totul va fi bine.

Rona Hartner a încercat să se sinucidă din cauza fostului bărbat

„Întorsătura mea de destin a fost în anul 1996, când am avut cel mai groaznic an din viaţa mea. În acest an mi s-a parut efectiv că eram încarcerată între 1000 de uşi închise, crezusem într-o dragoste perfectă care a durat şapte ani şi s-a oprit brusc. Trebuia să se termine cu o căsnicie şi s-a ales praful. Terminasem facultatea de teatru şi intrasem la mai multe spectacole, inclusiv la teatrul Odeon, în distribuţia spectacolului „Opera de trei parale” iar la premieră mi-au zis că sunt prea bună şi m-au dat afară din distribuţie. Am avut o tentativă de sinucidere şi tatăl meu m-a salvat. Nu ştiu cum, dar în loc de a ajunge tata la Biserică, a ajuns la şcoală, la facultate, într-o cameră unde nu era clasă, nu se ţineau ore şi eu eram acolo şi încercam să mă sinucid. Am lucrat opt luni la un spectacol cu care trebuia să-mi dau licenţa şi … nu am mai ştiut ce fac. Acela era momentul în care era să fac ceva ireparabil”, i-a povestit Rona Hartner Iulianei Marciuc la emisiune „Destine ca-n filme”.