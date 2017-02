Roxana Ciuhulescu s-a tuns scurt și s-a vopsit, după 20 de ani în care a avut aceeași coafură. Vedeta recunoaște că a avut mari emoții și s-a gândit mult până să ia această decizie.

„Trebuie să recunosc că am avut mari emoţii. Să renunţ la acea coafură după 20 de ani. Iar noaptea trecută nu am putut să dorm… m-am culcat spre dimineaţă. (…) De Dragobete, rămâi fără plete. (…) Urmează multe schimbări în viaţa mea. (…) Am început cu frizura.”, a spus Roxana Ciuhulescu la Kanal D. La sfârșitul lunii trecute, bunica Roxanei Ciuhulescu a murit. Vedeta a trăit momente triste alături de familia ei.