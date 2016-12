Roxana Dobre a născut. Florin Salam a ajuns la maternitate

Roxana Dobre a născut o fetiță perfect sănătoasă. Bruneta și iubitul ei, Florin Salam, au ajuns joi, 22 decembrie, la maternitate. Cu zâmbetul pe buze și emoții mari, cei doi așteaptă cu nerăbdare să își țină bebelușul în brațe.

Roxana Dobre a născut și se simte bine. Rania a primit nota 10 la naștere și a cântărit 2,900 kg. Bruneta s-a internat în urmă cu puțin timp și a adus pe lume al doilea copil.

Roxana Dobr a născut și extrem de emoționată

„Am mai trecut printr-o naştere, dar tot am emoţii. Sunt multe emoţii şi mari. A fost o sarcină mai diferită, am avut greţuri. Ne minunăm de cea mică în fiecare zi, ne bucură pe zi ce trece. Mă sună să îmi spună că îi e dor de mine. Ne iubim foarte mult, ne respectăm unul pe celălalt. Nu am făcut bradul, în seara asta sau cel târziu mâine îl voi face. Fetiţa mea a fost foarte cuminte. Ea nu conştientizează, nu îmi cere momentan nimic. Mă consider o femeie fericită. Mai sunt câteva zile şi vine şi cea de-a doua minune pe lume”, a spus Roxana Dobre, în urmă cu două zile la Antena Stars.