Chiar dacă și-a dorit mereu să facă muzică, Roxana Nemeș a ascuns până acum o altă mare pasiune: machiajul. Cântăreața nu doar că a făcut cursuri de calificare, ci a și trecut la practică. Roxana Nemeș și-a deschis un salon de make-up, unde machiază chiar ea.

De câteva luni Roxana Nemeș a devenit make-up artist cu acte în regulă, însă consideră că mereu are lucruri noi de învățat. Așa se face că marți s-a trezit dis de dimineață pentru a se întâlni cu Gina Brooke, make-up artistul Madonnei, pentru a învăța trucuri de machiaj de la ea.

„Îmi place să învăț lucruri noi, sunt deschisă la lucruri noi și chiar dacă mi-ai spus make-up artist, eu întâi de toat sunt artistă și apoi make-up artist. Într-adevăr mi-am deschis un salon de machiaj. Este a doua mea pasiune. De când mă știu fac asta și în sfârșit am deschis acest salon”, ne-a spus Roxana, completând că nu a pornit afacerea până nu s-a convins că se pricepe în domeniul de beauty.

„Am făcut școală de make-up unde am învățat foarte multe lucruri noi, lucruri foarte simple pe care aveam impresia că le știu. Eu mă machiez de atâta timp singură și aveam impresia că mă pricep, dar am rămas foarte suprinsă că lucurile simple nu sunt chiar așa cum par. Mă bucur că le-am învățat și pot să le aplic acum”, a mai spus cântăreața.

Roxana Nemeș și-a deschis salon unde lucrează și ea

Roxana nu este genul de patron care vine la finele lunii pentru a încasa banii, ci este unul care vrea să lucreze cot la cot cu angajații ei. Blonda este oarecum supărată pe faptul că din cauza programului încărcat nu poate machia prea multe fete. „Mi-am dorit un salon pentru că foarte multe fete care mă urmăresc mă întreabă cum sunt machiată, cine m-a machiat, ce produse folosesc și atunci am zis să fac pentru ele. Îmi place să machiez chiar eu, doar că timpul nu-mi permite și am niște fete foarte talentate, dar când îmi permite timpul le machiez chiar eu și cred că lucrul ăsta le dă încredere”, ne-a mai spus Roxana care declară că, deși are atestat doar de câteva luni, a reușit să-și definească o tușă personală.

„Da, am stilul meu personal, până la urmă ideea fiecărui make-up artist este să-și creeze propriul stil și chiar cred că am ajuns să mă diferențiez. Merg foarte mult pe natural. Dacă cineva îmi cere un machiaj mai extravagant pot să-l fac, dar eu prefer naturalul”.

FOTO: Dumitru Angelescu

VIDEO: Robert Hanciarec