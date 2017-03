Ruby, apariție șocantă la tv, în cadrul emisiunii de la Te cunosc de undeva, de sâmbătă seara. Artista a avut parte de o transformare spectaculoasă, iar fanii au confundat-o cu Alex Velea.

Ruby, apariție șocantă la tv, dup ce s-a transformat în iubitul Antoniei. Interpreta a postat pe contul de socializare o imagine, însă prietenii virtuali nu au recunoscut-o.

Ruby, apariție șocantă la tv, în seara transformărilor

„Doamne, am crezut că este Alex”, „Ce tare, abia așteptam, să te vedem”, au fost comentariile fanilor de pe contul de socializare. În fotografia făcută publică, Ruby este cea din partea dreaptă.

Ruby spune că nu merge niciodată la saloanele de înfrumusețare, asta pentru că preferă să se îngrijească singură, acasă. “Nu merg la saloane de înfrumusețare, pentru că sunt comodă, leneșă și nu am răbdare (râde). Prefer să îmi fac eu ce am nevoie acasă la mine, în timp ce mă uit la un serial. Nu am vreo rețetă, pe corp mă spăl și mă dau cu un unt hidratant, pe față doar mă spăl și, din când în când, folosesc o cremă hidratantă, iar pe păr pot să mă spăl și cu săpun de vase că arată la fel. Important e ca, la sfârșit, să pun balsam, altfel mi se încurcă din cauză că e prea mult”, explică Ruby.